McDonald's Run 2026: récord de inscripciones y 6.500 participantes en su primera edición mixta

McDonald''s celebró una nueva edición de McDonald''s Run con un récord de inscripciones, cupos agotados y más de 6.500 participantes que se reunieron el domingo 25 de octubre en el Vial Costero de Vicente López.

Por primera vez en su historia, y bajo el concepto “Hoy corren todos”, la carrera adoptó un formato mixto, convocando a personas de diferentes edades y niveles de experiencia para disfrutar de una jornada que tuvo como protagonistas al deporte, el movimiento y la energía colectiva.

La jornada contó con circuitos de 5 y 10 kilómetros, que reunieron tanto a corredores experimentados como a quienes eligieron McDonald''s Run para vivir su primera carrera. Esta edición contó además con la participación de Atomik como main sponsor, marca encargada del diseño y la producción de la remera oficial del evento.

“Estamos muy orgullosos de la convocatoria que tuvo esta edición de McDonald''s Run. Haber agotado los cupos y reunido a más de 6.500 personas en nuestra primera carrera mixta nos impulsa a seguir promoviendo el deporte y generando espacios donde todos puedan participar y disfrutar de esta experiencia”, expresó Fernando Arango, gerente de Comunicaciones Corporativas de Arcos Dorados.

“Estamos muy felices de haber sido Main Sponsor de McDonald''s Run 2026. Esta alianza reafirma nuestro compromiso con el deporte y el movimiento como formas de conectar, compartir y construir nuevas experiencias. Ser parte de esta primera edición mixta, que reunió a miles de corredores, refleja el espíritu de la marca y nuestra manera de vivir el deporte”, dijo Lucas Getti, Gerente de Marketing de Atomik.

Con esta nueva edición, McDonald''s Run reafirmó su compromiso como un espacio de encuentro alrededor del deporte, donde cada participante pudo vivir la carrera a su manera. Desde quienes buscaron superar sus propias marcas hasta quienes se animaron a correr por primera vez, todos formaron parte de una jornada que celebró el movimiento y la posibilidad de compartir nuevos desafíos.