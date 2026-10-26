Murió Eric Bauza a los 46 años, la voz de Bugs Bunny y el Pato Lucas: qué le pasó

El reconocido actor de doblaje canadiense Eric Bauza, la voz contemporánea de emblemáticos personajes de animación como Bugs Bunny y el Pato Lucas, falleció de manera sorpresiva a los 46 años.

La noticia fue confirmada por su familia a través de un comunicado en redes sociales, mientras que la oficina del forense determinó que la causa del deceso fue una enfermedad cardiovascular hipertensiva, según consignó la publicación especializada Variety.

Ganador de tres premios Emmy Infantiles y nominado en múltiples ocasiones por sus trabajos en Looney Tunes Cartoons y Muppet Babies, Bauza era considerado una de las figuras más versátiles y cotizadas de la industria del entretenimiento animado.

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A los 46 años, ha fallecido Eric Bauza, la voz moderna de algunos de los icónicos personajes de Looney Tunes. Lo recuerdo en los Annie Awards 2024, defendiendo el lanzamiento de 'Coyote vs. Acme'. Y partió viéndolo realidad. QEPD ????? https://t.co/4zs0DucAAG — Carla ? (@shannonlada) October 26, 2026

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Un legado con más de 400 créditos

Nacido el 7 de diciembre de 1979 en Ontario, Canadá, Bauza construyó una prolífica carrera en Estados Unidos desde su debut en la serie The Ripping Friends en 2001. A lo largo de más de dos décadas en la industria, acumuló más de 400 créditos como actor de voz.

Entre sus trabajos más relevantes destacan:

Universo Warner Bros.: Interpretó a las voces oficiales de Bugs Bunny, el Pato Lucas, Tweety, Elmer Gruñón, Porky, el Gallo Claudio y el Correcaminos, participando de producciones clave como la película Space Jam: A New Legacy y el reciente filme Coyote vs. Acme.

Series animadas de renombre: Prestó su voz en producciones internacionales como Avatar: The Last Airbender, Ben 10, Scooby-Doo!, Chowder y Rick and Morty.

Proyectos recientes: En 2026 completó participaciones para producciones como Chibiverse, Minions & Monsters, Superkitties y Avatar: Seven Havens.

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