Quiniela la primera de la mañana: conocé los números ganadores de hoy lunes 26 de octubre.

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

El sorteo número 5503 de la Quiniela la primera de la mañana se llevó a cabo el lunes 26 de octubre a las 12:00. El número a la cabeza fue 9790, que se interpreta tradicionalmente como A primera (El Miedo).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:

1° 9790

2° 2663

3° 9997

4° 0176

5° 9930

6° 4232

7° 0108

8° 3811

9° 9449

10° 0958

11° 2026

12° 9598

13° 1173

14° 5517

15° 2158

16° 4245

17° 5240

18° 4596

19° 3220

20° 1340