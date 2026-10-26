Quiniela la primera de la mañana: conocé los números ganadores de hoy lunes 26 de octubre.
Hoy, lunes 26 de octubre, se realizó el sorteo número 5503 de la Quiniela la primera de la mañana. El número a la cabeza fue 9790, que se interpreta como "A primera (El Miedo)". Conocé todos los resultados.
FOTO: Quiniela de Córdoba
El sorteo número 5503 de la Quiniela la primera de la mañana se llevó a cabo el lunes 26 de octubre a las 12:00. El número a la cabeza fue 9790, que se interpreta tradicionalmente como A primera (El Miedo).
Los resultados de los 20 números son los siguientes:
1° 9790
2° 2663
3° 9997
4° 0176
5° 9930
6° 4232
7° 0108
8° 3811
9° 9449
10° 0958
11° 2026
12° 9598
13° 1173
14° 5517
15° 2158
16° 4245
17° 5240
18° 4596
19° 3220
20° 1340
Lectura rápida
¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 5503 de la Quiniela la primera de la mañana.
¿Cuándo se llevó a cabo?
El lunes 26 de octubre a las 12:00.
¿Cuál fue el número a la cabeza?
El número a la cabeza fue 9790.
¿Qué significa el número a la cabeza?
Se interpreta como "A primera (El Miedo)".
¿Cuáles son los primeros cinco números?
1° 9790, 2° 2663, 3° 9997, 4° 0176, 5° 9930.