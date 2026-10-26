El café como protagonista: cómo elegir y estilizar tu mesa de centro

El living puede ser considerado el corazón del hogar, pero ¿qué elemento se destaca en este espacio? Aunque muchos podrían pensar en el sofá o el televisor como los puntos focales, la diseñadora Ania Agárdy de Luxury Living sostiene que "la mesa de centro es a menudo el verdadero centro de atención del mobiliario en el living". Según ella, aunque el sofá sea más grande, es la mesa la que realmente capta la mirada.

Esta opinión es compartida por la diseñadora de Austin, Blair Burton, quien enfatiza que una mesa de café adecuada actúa como un "lubricante social". "Una mesa de café realmente hermosa puede ayudar a iniciar la conversación", asegura. "Los sofás y sillas tienden a enfrentarse, y la mesa es el objeto alrededor del cual se reúnen".

Elegir una mesa de centro no debe ser un pensamiento secundario. La superficie debe combinar con la vibra del ambiente, pero los expertos advierten sobre la importancia de la proporción. "La escala es fundamental", explica Burton. "Quieren que la mesa se sienta lo suficientemente sustancial como para unir el conjunto de asientos, pero también necesitan espacio alrededor para que las personas se muevan cómodamente". Ella recomienda que una mesa de café tenga "suficiente presencia para conectar con el mobiliario circundante", sugiriendo que debe medir aproximadamente dos tercios de la longitud del sofá.

Una vez que se tiene claro el tamaño, es importante experimentar con las texturas. Aunque una tapa de madera clásica es siempre una opción segura, materiales como el metal, el vidrio y la piedra pueden agregar interés visual. El secreto, según Burton, es buscar mesas con detalles únicos. "Un hermoso veteado de madera, una piedra inusual, evidencia de artesanía o antigüedad", sugiere. "Esas cosas le dan a una habitación una capa adicional".

Estilizar una mesa de café es esencial, dado que forma parte central del living. Sin embargo, esto no implica llenar cada centímetro de su superficie con objetos. "Un living debe funcionar cuando alguien está viviendo en él", aclara Burton. "Debería haber un lugar para poner una bebida, dejar un libro o acercar algo". Para Agárdy, el enfoque depende de la forma de la mesa. Las siluetas redondas suelen seguir la regla de tres, utilizando un trío de elementos de diferentes alturas, mientras que en una mesa rectangular ella opta por apilar libros.

Si la mesa presenta materiales o detalles de diseño llamativos, Agárdy aplica lo que ella llama la técnica de estilizado "nude". "Incorporo objetos de vidrio con libros minimalistas para no interferir con el protagonismo de la pieza", explica. Aunque los libros, las velas y los posavasos son esenciales, Brooke Mennen-Talsma prefiere un enfoque poco convencional. "Me inclino hacia recipientes de gran tamaño con ramas grandes o arreglos florales orgánicos sueltos, que crean altura y textura", dice la diseñadora de Iowa City. "También me encanta incorporar algo con un poco de antigüedad, como una caja de madera antigua, un objeto de colección o un trinket que no necesariamente 'pertenezca' a la mesa de café".

De esta manera, habrá suficientes temas de conversación la próxima vez que se reúna una multitud alrededor de la mesa de café. Porque, seamos sinceros: ¿dónde más se reunirían en tu living?