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El líder Instituto recibe a Riestra con el sueño de asegurarse un lugar en la Sudamericana

El partido se disputa desde las 21.15 en Alta Córdoba. Si gana y Estudiantes no lo hace ante Unión, "La Gloria" sellará su boleto a una copa internacional por primera vez en su historia. Transmite Cadena 3.

26/10/2026 | 13:48Redacción Cadena 3

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Instituto, a una victoria posible de ser internacional

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Instituto recibe este lunes a Deportivo Riestra con la ilusión de dar un paso histórico: clasificarse por primera vez a una competencia internacional. El encuentro se disputa desde las 21.15 en el estadio Monumental Presidente Perón, por la fecha 14 del Torneo Clausura, con transmisión de Cadena 3.

El equipo dirigido por Diego Flores llega como líder de su zona, ya clasificado a los octavos de final y en un gran momento futbolístico. Después de vencer 1-0 a Defensa y Justicia en Florencio Varela, la "Gloria" buscará prolongar su buena racha y acercarse a un nuevo objetivo.

Las cuentas son claras: si Instituto consigue los tres puntos y Estudiantes de La Plata no le gana a Unión de Santa Fe, sellará su clasificación a la Copa Sudamericana. "El Pincha" jugará desde las 19 en Santa Fe, por lo que el resultado de ese partido marcará el escenario con el que el conjunto cordobés saldrá a la cancha.

Con una victoria, Instituto alcanzará los 53 puntos en la tabla anual y se volverá inalcanzable para Estudiantes si el equipo platense empata o pierde. Así, la "Gloria" se aseguraría un lugar en un torneo internacional por primera vez en su historia.

Del otro lado estará un Deportivo Riestra que necesita sumar para mejorar su situación en la tabla anual y alejarse de la lucha por la permanencia.

El encuentro tendrá el arbitraje de Andrés Gariano, con Nicolás Ramírez a cargo del VAR. La transmisión estará a cargo de Cadena 3.

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Lectura rápida

¿Qué evento se lleva a cabo?
Un partido entre Instituto y Deportivo Riestra por la fecha 14 del Torneo Clausura.

¿Quién dirige a Instituto?
El equipo es dirigido por Diego Flores.

¿Cuándo se juega el partido?
El partido se juega este lunes a las 21.15.

¿Dónde se realiza el encuentro?
En el estadio Monumental Presidente Perón.

¿Por qué es importante para Instituto?
Porque puede clasificar por primera vez a la Copa Sudamericana si gana y Estudiantes de La Plata no obtiene puntos.

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