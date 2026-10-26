Messi no viajó a la ceremonia de entrega del Balón de Oro: el motivo
Esta tarde se conocerá al futbolista que será galardonado como el mejor de la temporada 2025/26. El astro argentino, uno de los candidatos a ganarlo, no asistirá al evento en Londres.
FOTO: El astro rosarino no estará en la ceremonia.
FOTO: Mbappé es uno de los candidatos a ganar el Balón de Oro.
El astro argentino Lionel Messi no estará este lunes en la ceremonia del Balón de Oro en Londres, mientras varios de los candidatos a recibir el prestigioso galardón ya se encuentran en la capital inglesa.
La ausencia del "10" se debe a su seguidilla de viajes en sus últimos días: estuvo en España para el evento del Premio Princesa de Asturias y luego fue a Nueva York, donde Inter Miami cayó por 2-0 frente a New York RB el sábado.
Entre los destacados, el delantero inglés Harry Kane llegó acompañado por el extremo colombiano Luis Díaz, quien manifestó que considera al 9 de su equipo "siempre como favorito".
Por otro lado, Kylian Mbappé lidera el regreso de la representación del Real Madrid a la ceremonia tras haberse ausentado en las ediciones de 2024 y 2025 debido a un boicot y conflictos institucionales con los organizadores, luego de la derrota de Vinícius Júnior en 2024. Junto a él llegaron Yan Diomandé y Marc Cucurella, mientras que su presidente, Florentino Pérez, no asistirá.
Además, Lamine Yamal viajó a Londres por su cuenta, separado de la delegación del FC Barcelona. La cuenta oficial del club también compartió imágenes del arribo a la ciudad del español Rodri Hernández y su arquero Joan García.
La entrega del Balón de Oro 2026 está programada para este lunes en el Palladium Theatre de Londres, y contará con la participación de dos argentinos entre los 30 nominados. Se trata de Lionel Messi, quien tuvo una destacada actuación en el Mundial 2026, y Lautaro Martínez, que brilló en el Inter de Milán y se destacó en el torneo de selecciones más importante.
Lectura rápida
¿Quiénes están en Londres?
Harry Kane, Lamine Yamal y Kylian Mbappé son algunos de los futbolistas presentes.
¿Por qué Messi podría no asistir?
Se encuentra en duda su participación en la ceremonia del Balón de Oro.
¿Dónde se llevará a cabo el evento?
La ceremonia se celebrará en el Palladium Theatre de Londres.
¿Qué premios se entregan?
Se otorgará el Balón de Oro y el premio Yashin al mejor arquero.
¿Cuándo se conocerá al ganador?
Esta tarde se anunciará al futbolista galardonado como el mejor de la temporada 2025/26.
[Fuente: Noticias Argentinas]