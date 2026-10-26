Empezó a fabricar cortinas en un garaje y hoy busca crecer con franquicias en Córdoba y el país

FOTO: Megaroller hoy es la única fábrica integral de cortinas y toldos en Córdoba.

Guillermo Serra comenzó a fabricar cortinas roller en el garaje de la casa de su padre y convirtió aquel emprendimiento en Megaroller, una empresa cordobesa que hoy cuenta con una planta de casi 3.000 metros cuadrados. Su objetivo es concentrarse en la producción y ampliar su red de franquicias, con prioridad en el interior de Córdoba y la aspiración de alcanzar una presencia federal.

En diálogo con Cadena 3, el fundador de la firma, cuya sede central está en barrio Cofico de la capital provincial, contó que la idea surgió hacia 2010, a partir del comentario de una arquitecta. Ella le señaló que las cortinas roller llegaban desde Buenos Aires y le planteó la posibilidad de fabricarlas en Córdoba.

Serra, de 42 años, recordó que desconocía el producto y que sus primeros ensayos fueron para su propia vivienda. Incluso utilizó una tela que no era la adecuada. "Empezamos inventando", resumió sobre aquellos comienzos, con un tablón y una tijera como herramientas de trabajo.

Con investigación y práctica, fue perfeccionando la fabricación y encontró una oportunidad en un mercado que, según explicó, tenía poca oferta de producción local.

Durante tres o cuatro años mantuvo el proyecto como una actividad secundaria. La decisión de dedicarse por completo llegó después de un viaje a Europa, cuando ya había renunciado a sus empleos en relación de dependencia.

"Por suerte, valió la pena el esfuerzo y la apuesta", expresó. El impulso para avanzar, explicó, fue haber detectado una necesidad que podía atender desde Córdoba.

La empresa amplió su catálogo hacia la protección solar interior y exterior. Actualmente fabrica cortinas roller blackout y screen, bandas verticales, toldos extensibles y de punto fijo, además de cerramientos para piletas. También cuenta con Vertyroll, una línea de productos estandarizados orientada a la venta directa mediante plataformas digitales como Mercado Libre.

Serra explicó que Megaroller desarrolló un modelo que integra la fabricación, la comercialización, el asesoramiento y el relevamiento de medidas en los domicilios. Esa estructura demanda personal, espacio y una operación que acompañe cada etapa del trabajo.

La infraestructura fue durante años una limitación para crecer. Hace alrededor de un año, la firma se trasladó a su planta actual, un paso que permitió acompañar el desarrollo del negocio.

"Nos queremos focalizar en la producción, el corazón del negocio", señaló Serra sobre la nueva etapa. La expansión comercial, en tanto, estará apoyada principalmente en las franquicias.

Los locales propios y las franquicias funcionan actualmente en la provincia de Córdoba. La empresa también incorporó, hace unos dos meses, distribuidores en Santa Fe y La Rioja: dos mueblerías con trayectoria que sumaron sus productos, especialmente cortinas.

El empresario aclaró que esas cuentas tienen un esquema diferente al de las franquicias, que abarcan la cartera completa de productos de la marca.

Consultado sobre la competencia de las importaciones, Serra sostuvo que el trabajo a medida ubica a Megaroller en un segmento distinto al de las cortinas estandarizadas que se comercializan en supermercados y plataformas digitales.

Explicó que sus clientes requieren asesoramiento, especialización y toma de medidas en cada domicilio. Por esas características, consideró que la importación de cortinas terminadas no afecta directamente al núcleo de su actividad. También planteó diferencias de calidad a favor de los productos de elaboración local.

A la vez, señaló que la empresa tiene una importadora propia para abastecerse de insumos, debido a la escasa oferta nacional disponible para el rubro. Así, distinguió la fabricación local a medida de la procedencia de los materiales necesarios para producir.

Sobre las posibilidades de emprender en Argentina, Serra se mostró optimista y destacó la capacidad de adaptación. También remarcó que la coyuntura exige mejorar la eficiencia y la productividad. "La esencia del argentino es esto: emprender, ir para adelante, desafiarse", sostuvo.

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Entrevista de Guillermo López.