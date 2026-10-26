Clima en Salta: cómo seguirá el tiempo este lunes 26 de octubre

Este lunes 26 de octubre, el clima en Salta se caracteriza por un ambiente fresco y nublado. La temperatura actual es de 15°, con una sensación térmica de 15°. La humedad se encuentra en un 67%, lo que contribuye a la sensación de frescura en la región. El viento sopla a 6 m/s desde el noreste, lo que puede generar ráfagas moderadas a lo largo del día.

En cuanto a las temperaturas, se espera que la mínima alcance los 9° y la máxima los 17°. Las condiciones de visibilidad son óptimas, alcanzando los 10,000 metros, lo que permitirá una buena visibilidad en la mayoría de las áreas. Sin embargo, el cielo permanecerá cubierto por nubes durante gran parte de la jornada, lo que podría afectar la luminosidad.

El pronóstico para el resto de la semana indica que las condiciones climáticas seguirán siendo variables. Para el martes 27 de octubre, se anticipa una mínima de 9° y una máxima de 25°, con probabilidad de lluvias ligeras. El miércoles 28 de octubre, la mínima será de 14° y la máxima de 20°, también con posibilidad de lluvias. El jueves 29 de octubre, se prevé una mínima de 12° y una máxima de 26°, continuando con la tendencia de lluvias ligeras.

Finalmente, el viernes 30 de octubre, el clima mejorará con una mínima de 15° y una máxima de 28°, presentando un cielo despejado. Este cambio en las condiciones meteorológicas sugiere que los salteños podrán disfrutar de un fin de semana más cálido y soleado.