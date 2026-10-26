Rosarinos en verano: Brasil mantiene atractivo, aunque "hay un 20% menos de reservas"

El resultado de las elecciones presidenciales en Brasil abrió interrogantes entre los argentinos que comienzan a planificar sus vacaciones de verano, especialmente en relación con el posible impacto de las variaciones económicas y cambiarias en los costos de viajar al país vecino. Sin embargo, desde el sector turístico aseguran que, por el momento, no se registran modificaciones significativas en los precios de los paquetes ni en las tarifas ofrecidas para la próxima temporada.

Así lo explicó Mariela Latinista, integrante de la comisión de la Asociación Rosarina de Agencias de Viajes (Arav), durante una entrevista en Viva la Radio por Cadena 3 Rosario en la que analizó las perspectivas del turismo hacia Brasil y el comportamiento de la demanda de cara al verano.

“Los precios de los viajes están fijados en dólares, sobre todo para lo que es los viajes a Brasil”, explicó la referente, quien aclaró que las variaciones en la cotización del real no repercuten directamente en los servicios contratados con anticipación. En ese sentido, precisó que “un pasajero ya compró su aéreo, compró su alojamiento, y el precio no varía en cuanto a si varía o no el real”.

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Según detalló, los paquetes turísticos que incluyen transporte, alojamiento y traslados son comercializados por operadores mayoristas que establecen sus tarifas con varios meses de anticipación. Por eso, las variaciones cambiarias no modifican automáticamente los precios ya pactados. “Hace seis meses que se está vendiendo a ese valor”, afirmó al referirse a las propuestas para la temporada de verano.

Como ejemplo, señaló que los paquetes en micro a Camboriú, con siete noches de alojamiento durante enero, se mantienen en valores de entre 700 y 800 dólares. “En enero estaba 700 dólares, 800 dólares y sigue estando lo mismo. O sea, eso no se modificó”, sostuvo. Según agregó, una situación similar se observa en otros destinos brasileños, como Bombinhas, Río de Janeiro y Maceió.

Lo que sí puede experimentar variaciones es el dinero que los turistas necesitan una vez que llegan a destino. “Lo que sí puede variar es cuando uno ya llega a Brasil, esa pequeña porción que todavía le falta”, explicó Latinista, en referencia a gastos cotidianos como las comidas, el alquiler de sombrillas y otros consumos. En cuanto a los pasajes aéreos, aclaró que sus precios pueden cambiar, aunque por factores propios de ese mercado y no necesariamente por la cotización del real.

Más allá de la estabilidad de los paquetes, uno de los datos que genera atención en el sector es que las reservas para la próxima temporada registran una caída cercana al 20% respecto del mismo período del año anterior. De acuerdo con Latinista, la disminución se observa tanto en la contratación de paquetes completos como en las reservas de alojamiento, los traslados y la compra anticipada de pasajes.

“Había un 20% menos en este mismo período que el año pasado”, indicó. No obstante, aclaró que esa tendencia no significa que los argentinos hayan perdido las ganas de viajar, sino que las decisiones se toman con mayor cautela frente a las posibilidades económicas de cada familia.

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“Demanda y ganas de viajar la gente tiene, consultas hay y bastantes en todas las agencias”, afirmó. En ese contexto, describió un escenario en el que Brasil y la costa atlántica argentina se mantienen entre las principales alternativas, sin grandes diferencias en el comportamiento de la demanda respecto del año pasado.

Consultada sobre si la disminución de las reservas respondía a una mayor preferencia por los destinos nacionales o a una decisión general de postergar las vacaciones, Latinista sostuvo que las opciones se encuentran relativamente equilibradas. “Está muy parejo, tanto Brasil como la costa argentina”, señaló.

En cuanto a los precios, estimó que los paquetes a Brasil medidos en dólares son aproximadamente un 10% más caros que en la temporada anterior. “Si nos podemos ver los precios del año pasado en dólares a Brasil, son un 10% más caros nada más, o sea, no es tanto”, expresó. A su entender, el incremento estaría relacionado principalmente con los impuestos y otros costos asociados.

La cautela de los viajeros también se refleja en la duración de las estadías. Latinista, quien señaló que hace 20 años tiene su propia agencia de viajes, observó un cambio en los hábitos de contratación. “Antes la gente venía y te decía: ‘Quiero reservar un doble período’. Un doble período significaba 15 días en Mar del Plata o 15 días en Brasil, y hoy eso no está pasando”, recordó.

En la actualidad, explicó, quienes viajan por períodos más prolongados suelen elegir una semana de vacaciones. “El que más tiempo se va, se va siete noches”, precisó, y vinculó esta tendencia con los gastos que deben afrontarse durante la estadía. “No es solo por el alojamiento y el traslado, sino por los gastos que uno tiene a la hora de comer, a la hora de contratar una carpa, una sombrilla. Son un montón de cuestiones que se van teniendo en cuenta cuando uno decide también la cantidad de noches”.

Frente a este escenario, las agencias también ofrecen alternativas para quienes prefieren vacacionar dentro del país. Según Latinista, existen paquetes a la costa argentina desde los 500.000 pesos, con cinco noches de alojamiento y traslado en micro, por ejemplo, a Mar del Plata. Así, cada pasajero puede elegir su destino de acuerdo con sus preferencias y posibilidades económicas.

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“Tenemos los que deciden solamente ir a Brasil y están guardando hasta el último peso para hacerlo”, explicó. También están quienes eligen otros países limítrofes y quienes prefieren quedarse en la costa argentina. “Tenemos gustos para todos”, resumió.

Otro de los aspectos abordados durante la entrevista fue la posibilidad de que las condiciones climáticas influyan en las decisiones de último momento. Al respecto, Latinista consideró que el tiempo no suele ser un factor determinante para quienes ya eligieron un destino de vacaciones, ya que existen distintas actividades para realizar incluso cuando no es posible disfrutar de la playa.

“Yo creo que el factor climático está y estuvo siempre, o sea que no es algo que realmente preocupe a aquel que decidió viajar a la costa”, afirmó. Como ejemplo, mencionó que quienes visitan Mar del Plata pueden aprovechar los días nublados o lluviosos para realizar excursiones y conocer otros atractivos de la región. Lo mismo ocurre en Brasil, donde existen parques y diversas propuestas recreativas que permiten complementar las jornadas de playa.

Finalmente, Latinista destacó el crecimiento de la conectividad aérea desde Rosario como un elemento que favorece la elección de destinos brasileños. “El aeropuerto ahora de Rosario tiene varios vuelos semanales a lo que es Brasil”, señaló, y mencionó las conexiones con Río de Janeiro, Florianópolis y Cabo Frío.

“Es muy importante que lo tengamos en cuenta porque la verdad que el aeropuerto de Rosario creció un montón y eso también ayuda mucho a lo que es la venta del turismo aéreo”, concluyó.

Entrevista de Lucas Correa.