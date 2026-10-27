Brasil más barato y con menos actividad: el doble golpe que amenaza a las exportaciones argentinas

FOTO: El doble golpe que amenaza a las exportaciones argentinas

Brasil se vuelve más barato y, al mismo tiempo, se prepara para un ajuste económico. La combinación es negativa para la Argentina. Así lo evaluó Gustavo Scarpetta, especialista en comercio exterior y profesor universitario, al analizar el escenario que se abre tras la devaluación del real y las perspectivas de la economía brasileña.

“Brasil se hace más barato con ese tipo de cambio y va a ser un impacto directo en nuestras exportaciones”, afirmó. Según explicó, esto se traduce en menos ventas argentinas, más productos brasileños ingresando al país y un mayor flujo de turistas argentinos hacia el vecino país por el tipo de cambio favorable.

El peso de la actividad económica brasileña

Scarpetta fue claro al dimensionar los factores. Considera que el 70% del impacto vendrá por la caída de la actividad en Brasil y solo el resto por la cuestión cambiaria.

El déficit fiscal brasileño, estimado entre el 8% y el 9%, obliga a un ajuste. “Ese ajuste va a ser menos actividad económica”, señaló. Y graficó la paradoja con una analogía futbolística:

“En términos futbolísticos, a Brasil le queremos ganar siempre… pero en economía necesitamos que a Brasil le vaya mejor porque siempre empujó nuestras exportaciones”.

Brasil sigue siendo el principal mercado de las exportaciones argentinas. Una retracción de su demanda, sumada a un eventual intento de colocar más productos en Argentina, podría ampliar el déficit comercial bilateral.

El riesgo para Córdoba y la industria automotriz

El especialista puso el foco en la provincia. El sector automotriz y autopartista de Córdoba es especialmente sensible a lo que ocurra del otro lado de la frontera. Una menor actividad industrial brasileña se traduce de manera casi directa en menor volumen de exportaciones locales.

Aunque Córdoba ha diversificado destinos —hoy China y Vietnam superan a Brasil en algunos rubros—, el vínculo industrial con el vecino sigue siendo central. “Necesitamos que Brasil no solo mejore, sino que su industria automotriz sea cada vez más fuerte”, remarcó.

Temas pendientes y señales políticas

Scarpetta también advirtió sobre dos frentes abiertos que requieren negociación:

• La prórroga del régimen automotriz, que vence en 2029.

• La definición de cupos en el acuerdo Mercosur-Unión Europea, donde Brasil viene avanzando más rápido que la Argentina.

En ese contexto, valoró negativamente la falta de un saludo formal del presidente Milei al triunfo de Lula. “No es buena noticia que no haya saludado… más allá de las simpatías, cumplir con el rol de jefe de Estado y saludar al principal socio comercial”, indicó.

Incertidumbre y mirada de largo plazo

El analista sumó otro factor de preocupación: la incertidumbre. La necesidad de ajuste, el Congreso potencialmente adverso y la edad de Lula (81 años, que terminaría su mandato a los 85) generan dudas en los mercados internacionales.

“Para ellos [los europeos] todo esto suma incertidumbre, menos inversión, menos mirar para acá”, explicó.