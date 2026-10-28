Leptospirosis: se registran 76 casos confirmados y 106 probables en humanos en Argentina
Se reportan 164 casos confirmados de leptospirosis canina, lo que indica un aumento del 76% en comparación al año anterior. Las condiciones ambientales y la vigilancia son claves en este contexto.
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La leptospirosis es una enfermedad zoonótica causada por bacterias que se transmite a través del contacto con agua, barro o suelos contaminados con la orina de animales infectados. Las lluvias intensas, las inundaciones y la presencia de roedores incrementan el riesgo de exposición a esta enfermedad.
Un informe del Boletín Epidemiológico Nacional (BEN), al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, reveló que entre las Semanas Epidemiológicas 1 y 33 se confirmaron 76 casos de leptospirosis en humanos y 106 casos probables, lo que equivale a una tasa de incidencia acumulada de 0,39 por cada 100.000 habitantes. En cuanto a los casos de leptospirosis en perros, se reportaron 164 casos confirmados, lo que representa un incremento del 76% en comparación al año anterior.
El informe sugiere que el aumento en los casos puede deberse a condiciones ambientales propicias para la transmisión, mayor exposición de la población a ambientes contaminados y una mayor circulación de la bacteria en animales. Además, destaca que el fortalecimiento del sistema de vigilancia, incluyendo la sospecha clínica y el diagnóstico, puede haber contribuido al aumento en la notificación de casos.
El Ministerio de Salud de la Nación desempeña un papel crucial en la coordinación de estrategias de vigilancia y control tanto en humanos como en animales, proporcionando orientación y estandarización en las jurisdicciones y colaborando con otros organismos.
Las tasas de incidencia son más altas en las regiones del NEA y Centro. Hasta la Semana Epidemiológica 33, el NEA presentó la tasa más elevada del país, con 0,52 casos por cada 100.000 habitantes, un aumento del 129% respecto a 2025. Dentro de esta región, Misiones tiene la tasa más alta con 1,03/100.000, seguida de Corrientes y Chaco.
En la región Centro, se reportaron 143 casos (30 más que el año anterior) y las tasas jurisdiccionales más altas del país. En términos absolutos, Santa Fe tuvo 73 casos (1,98/100.000), mientras que Buenos Aires notificó 40 casos (0,23/100.000) y Entre Ríos 19 casos (1,3/100.000). Esta última región concentra el 80% de los casos caninos confirmados.
El análisis demográfico indica que el 78,6% de los casos corresponde a varones, y el 63% se concentra en personas de entre 20 y 49 años. El 60% de los casos requirió hospitalización, de los cuales el 27% ingresó a unidades de cuidados intensivos. El contacto con roedores y su orina fue la fuente más común de infección, junto con exposiciones relacionadas con animales de compañía y agua contaminada.
A través del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. Emilio Coni", se coordina la Red Nacional de Laboratorios de Leptospirosis, que asegura el procesamiento de muestras y el soporte técnico a las jurisdicciones. También se promueve la notificación obligatoria de casos al Sistema Nacional de Vigilancia de Salud (SNVS 2.0).
El Ministerio de Salud colabora con el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) para abordar el riesgo en animales de producción y fauna silvestre. En septiembre de este año, se publicó un documento sobre la leptospirosis en el contexto del fenómeno El Niño, con recomendaciones para la detección y tratamiento de la enfermedad.
El BEN enfatiza la importancia de evitar el contacto con aguas estancadas, barro y suelos contaminados, y sugiere el uso de botas y guantes en actividades de riesgo. Mantener los hogares limpios y almacenar alimentos y residuos adecuadamente también es fundamental para prevenir el acceso de roedores. Ante síntomas como fiebre y dolores musculares, se recomienda acudir al sistema de salud.
Lectura rápida
¿Qué es la leptospirosis?
Es una zoonosis bacteriana transmitida por contacto con agua, barro o suelo contaminados con orina de animales infectados.
¿Cuántos casos se reportaron en humanos?
Se confirmaron 76 casos y 106 probables en humanos entre las Semanas Epidemiológicas 1 y 33.
¿Qué ocurre con la leptospirosis canina?
Se notificaron 164 casos confirmados en perros, un aumento del 76% respecto al año anterior.
¿Cuál es la tasa de incidencia en el NEA?
La tasa de incidencia en el NEA es de 0,52 casos por cada 100.000 habitantes, un incremento del 129% desde 2025.
¿Qué se recomienda para prevenir la leptospirosis?
Evitar el contacto con aguas estancadas y suelos contaminados, y acudir al sistema de salud ante síntomas.
[Fuente: Noticias Argentinas]