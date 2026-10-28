Leptospirosis: se registran 76 casos confirmados y 106 probables en humanos en Argentina

La leptospirosis es una enfermedad zoonótica causada por bacterias que se transmite a través del contacto con agua, barro o suelos contaminados con la orina de animales infectados. Las lluvias intensas, las inundaciones y la presencia de roedores incrementan el riesgo de exposición a esta enfermedad.

Un informe del Boletín Epidemiológico Nacional (BEN), al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, reveló que entre las Semanas Epidemiológicas 1 y 33 se confirmaron 76 casos de leptospirosis en humanos y 106 casos probables, lo que equivale a una tasa de incidencia acumulada de 0,39 por cada 100.000 habitantes. En cuanto a los casos de leptospirosis en perros, se reportaron 164 casos confirmados, lo que representa un incremento del 76% en comparación al año anterior.

El informe sugiere que el aumento en los casos puede deberse a condiciones ambientales propicias para la transmisión, mayor exposición de la población a ambientes contaminados y una mayor circulación de la bacteria en animales. Además, destaca que el fortalecimiento del sistema de vigilancia, incluyendo la sospecha clínica y el diagnóstico, puede haber contribuido al aumento en la notificación de casos.

El Ministerio de Salud de la Nación desempeña un papel crucial en la coordinación de estrategias de vigilancia y control tanto en humanos como en animales, proporcionando orientación y estandarización en las jurisdicciones y colaborando con otros organismos.

Las tasas de incidencia son más altas en las regiones del NEA y Centro. Hasta la Semana Epidemiológica 33, el NEA presentó la tasa más elevada del país, con 0,52 casos por cada 100.000 habitantes, un aumento del 129% respecto a 2025. Dentro de esta región, Misiones tiene la tasa más alta con 1,03/100.000, seguida de Corrientes y Chaco.

En la región Centro, se reportaron 143 casos (30 más que el año anterior) y las tasas jurisdiccionales más altas del país. En términos absolutos, Santa Fe tuvo 73 casos (1,98/100.000), mientras que Buenos Aires notificó 40 casos (0,23/100.000) y Entre Ríos 19 casos (1,3/100.000). Esta última región concentra el 80% de los casos caninos confirmados.

El análisis demográfico indica que el 78,6% de los casos corresponde a varones, y el 63% se concentra en personas de entre 20 y 49 años. El 60% de los casos requirió hospitalización, de los cuales el 27% ingresó a unidades de cuidados intensivos. El contacto con roedores y su orina fue la fuente más común de infección, junto con exposiciones relacionadas con animales de compañía y agua contaminada.

A través del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. Emilio Coni", se coordina la Red Nacional de Laboratorios de Leptospirosis, que asegura el procesamiento de muestras y el soporte técnico a las jurisdicciones. También se promueve la notificación obligatoria de casos al Sistema Nacional de Vigilancia de Salud (SNVS 2.0).

El Ministerio de Salud colabora con el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) para abordar el riesgo en animales de producción y fauna silvestre. En septiembre de este año, se publicó un documento sobre la leptospirosis en el contexto del fenómeno El Niño, con recomendaciones para la detección y tratamiento de la enfermedad.

El BEN enfatiza la importancia de evitar el contacto con aguas estancadas, barro y suelos contaminados, y sugiere el uso de botas y guantes en actividades de riesgo. Mantener los hogares limpios y almacenar alimentos y residuos adecuadamente también es fundamental para prevenir el acceso de roedores. Ante síntomas como fiebre y dolores musculares, se recomienda acudir al sistema de salud.