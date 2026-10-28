Fútbol argentino en luto: falleció Eulalia Marzetti, madre de Lionel Scaloni

Buenos Aires, 28 de octubre (NA) -- La comunidad del fútbol argentino se encuentra de luto tras el fallecimiento de Eulalia Marzetti, madre de Lionel Scaloni, quien dejó este mundo a los 74 años en la localidad de Pujato, en la provincia de Santa Fe. La noticia ha generado una profunda tristeza no solo en su familia, sino también entre los aficionados y colegas del deporte.

La vida de Eulalia estuvo marcada por su dedicación y amor hacia su familia, en especial hacia su hijo, Lionel Scaloni, quien ha sido una figura clave en el fútbol argentino como director técnico de la selección nacional. Su legado perdurará en la memoria de quienes la conocieron y en el corazón de su hijo.

La noticia del deceso fue confirmada por fuentes cercanas a la familia, quienes expresaron su dolor y su deseo de privacidad en este difícil momento. Las redes sociales han sido un espacio donde muchos han compartido sus condolencias y recuerdos, destacando la importancia de Eulalia en la vida de Lionel.

El fútbol argentino se une en el duelo por la pérdida de una madre que siempre apoyó a su hijo en su carrera. Desde la comunidad futbolística, se envían fuerzas y acompañamiento a Lionel Scaloni y su familia en este momento tan complicado.