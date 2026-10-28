Rafael Nadal expresa su dolor tras el trágico accidente de tren en España que dejó más de 60 muertos

Buenos Aires, 28 octubre (NA) -- El extenista español Rafael Nadal compartió su conmoción tras el trágico choque de trenes que ha sumido a su país en el dolor, con un saldo de más de 60 muertos. En sus palabras, Nadal expresó: "Es difícil encontrar palabras en momentos así".

"Estoy siguiendo con mucha preocupación y tristeza el trágico accidente de tren en Toledo", comenzó su mensaje el deportista, reconocido como uno de los mejores tenistas de la historia.

En su mensaje, Nadal agregó: "Quiero mandar un abrazo muy fuerte a todas las familias que han perdido a sus seres queridos. Es difícil encontrar palabras en momentos así. Todo mi cariño y mucha fuerza también a las personas heridas. De corazón, espero que se recuperen pronto".

La tragedia que tiene de luto a España se produjo cuando al menos 64 personas perdieron la vida y más de 80 resultaron heridas en un choque de trenes cerca de la ciudad de Toledo, según datos actualizados este miércoles por el gobierno regional de Castilla La Mancha, España.

Como consecuencia del accidente, el tránsito ferroviario de alta velocidad española (AVE) en la línea Madrid-Andalucía se ha visto paralizado.

Según informes de medios locales, el accidente ocurrió a la altura de Urda, entre una formación de AVE de Renfe y un tren de Iryo. Como resultado, dos vagones cayeron por un terraplén, lo que dio lugar a un amplio operativo de emergencias.

Los primeros indicios, según Protección Civil, sugieren que el tren Iryo se encontraba detenido en la vía por motivos aún no esclarecidos cuando fue impactado por detrás por el tren AVE, lo que provocó la caída de los vagones.

En el lugar del accidente, están trabajando Bomberos de los parques de Alcázar de San Juan y Orgaz, junto a efectivos de Protección Civil de varios municipios cercanos, tres helicópteros sanitarios y dos unidades de vigilancia intensiva móviles.