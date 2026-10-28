Cavallo cuestionó al Gobierno por la intervención sobre el dólar: "Lo manejan como lo hacía Moreno"

El exministro de Economía Domingo Cavallo formuló duras críticas contra la política cambiaria implementada por la administración de Javier Milei. En un análisis centrado en el funcionamiento del mercado de cambios, el ex funcionario advirtió que el Gobierno administra el tipo de cambio de manera discrecional y comparó los controles actuales con los métodos aplicados durante las gestiones kirchneristas.

“Al fin y al cabo, manejan el tipo de cambio como manejaba los precios Moreno”, sostuvo Cavallo en declaraciones periodísticas, en alusión a Guillermo Moreno, exsecretario de Comercio Interior.

Para el economista, la persistencia de restricciones sobre las empresas resulta incompatible con los postulados de libertad económica y el respeto irrestricto de los propiedad privada que enarbola el oficialismo.

Las críticas al esquema cambiario y el rol del Banco Central

Cavallo señaló que las empresas exportadoras —con la excepción de aquellas que operan bajo los beneficios del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI)— continúan obligadas a liquidar sus divisas en el mercado oficial al tipo de cambio fijado por el Banco Central, mientras que los actores productivos que demandan dólares para capital de trabajo enfrentan serias trabas de acceso.

En ese sentido, apuntó que la conducción económica responde directamente a una definición política del propio jefe de Estado. “Hay una confusión conceptual muy grande”, indicó, al cuestionar que la práctica financiera y monetaria actual se aparte de los principios teóricos de apertura pregonados por el Presidente.

Asimismo, remarcó que el BCRA no debe cumplir un rol de intermediación forzosa en la formación de precios: “El Banco Central no es el mercado cambiario, en ningún país del mundo”. Bajo su óptica, la entidad monetaria debería limitar su intervención a la acumulación previsible de reservas mediante reglas claras y transparentes, y no a través de una administración discrecional de la oferta y la demanda.

Propuestas para la liberalización y advertencias políticas

Frente a este escenario, el ex ministro reclamó la eliminación definitiva de las restricciones cambiarias tanto para personas físicas como jurídicas. Aclaró que la instauración de la libertad cambiaria no implica necesariamente una volatilidad descontrolada, sino garantizar que el generador de divisas sea el propietario efectivo de las mismas y que las operaciones se canalicen a través de un mercado libre.

Por otro lado, Cavallo advirtió sobre los riesgos políticos de mantener un esquema estancado en determinados sectores de la economía y cuestionó la paralización de obras de infraestructura con financiamiento internacional, calificándola como un “error garrafal”.

Si bien reconoció que el Gobierno cuenta con margen político y factores externos favorables, enfatizó que la sustentabilidad del modelo a mediano plazo requerirá de reglas homogéneas, previsibilidad institucional y un rumbo económico consistente que disipe las expectativas de devaluación.