FOTO: Puerto Madryn: allanamiento a un joven por crear serie porno animé con rostros de compañeras

Buenos Aires, 28 octubre (NA) – La Fiscalía de Puerto Madryn investiga a un joven de 18 años, acusado de utilizar Inteligencia Artificial (IA) para elaborar una serie porno animé con las imágenes de sus compañeras de colegio, lo que llevó a un allanamiento.

El operativo, realizado recientemente, permitió el secuestro de dispositivos electrónicos relacionados con la presunta creación de imágenes que, utilizando la IA, combinaron los rostros de estudiantes de una escuela secundaria y fueron compartidas a través de WhatsApp.

La investigación se inició tras la denuncia de los padres de las adolescentes afectadas que asisten a la Escuela N°741. Según testimonios, el joven habría superpuesto los rostros de alumnas sobre cuerpos de personajes de animé, mostrando y compartiendo este material a través de la popular aplicación de mensajería.

A raíz de la denuncia, el Ministerio Público Fiscal inició una serie de tareas investigativas para reunir información, realizar entrevistas y verificar los hechos. Se solicitó una orden de allanamiento para incautar celulares, computadoras y otros dispositivos de almacenamiento.

El juez penal Horacio Yanguela autorizó la medida, la cual fue ejecutada por la División Policial de Investigaciones (DPI) de Puerto Madryn, bajo la dirección de los comisarios Martín Baldi y Alejandro Antilef. La investigación está liderada por el fiscal Gastón Alcucero.

El objetivo actual es obtener los archivos originales y llevar a cabo un análisis técnico que permita determinar las características de las imágenes, su proceso de creación, el momento en que fueron generadas y su circulación.

Mientras avanza la causa, se ha impuesto la calificación legal provisoria de la investigación por producción, distribución, tenencia y facilitación de material de explotación y abuso sexual de menores de 18 años.

Agencia NA