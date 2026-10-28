Al menos 68 muertos y 58 heridos en trágico choque de trenes en España

Buenos Aires, 28 de octubre (NA) -- Un trágico accidente ferroviario ocurrido el miércoles cerca de Toledo ha dejado al menos 68 personas fallecidas, 58 heridas y 15 en estado crítico. El choque involucró a dos trenes de alta velocidad, el Iryo y el AVE, con más de 500 pasajeros a bordo, según datos proporcionados por el gobierno regional de Castilla La Mancha, en España.

Este incidente se convierte en el segundo accidente de trenes de alta velocidad en un corto período de tiempo, ya que el 18 de enero pasado, otra colisión entre el Iryo 6189 y el Alvia 2384 en Adamuz, Córdoba, dejó un saldo de 46 muertos y 292 heridos.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha declarado tres días de luto nacional en memoria de las víctimas y se ha comprometido a llevar a cabo una investigación exhaustiva sobre las causas del siniestro.

Los primeros informes de Protección Civil indican que el tren Iryo estaba detenido en la vía por motivos aún desconocidos cuando fue embestido por el tren AVE, lo que provocó la caída de varios vagones por un terraplén.

La portavoz de Castilla-La Mancha, Esther Padilla, comunicó a TVE que el tren AVE de Renfe 2080 transportaba a 397 pasajeros, mientras que el Iryo 6076 llevaba a 148.

En la escena del accidente, se desplegaron equipos de rescate que incluyen a los bomberos de Alcázar de San Juan y Orgaz, así como efectivos de Protección Civil de municipios cercanos. Se utilizaron tres helicópteros sanitarios y dos unidades móviles de vigilancia intensiva para atender a los heridos.

Sánchez expresa su consternación

El presidente Sánchez expresó su consternación ante el grave accidente y aseguró que los servicios de emergencia estaban trabajando en el lugar para atender a los afectados. Mantuvo contacto permanente con el ministro de Transportes, Óscar Puente, y el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page.

"Consternado ante el grave accidente de trenes en Toledo", escribió Sánchez en la red social X, destacando la labor de los servicios de emergencia en el terreno.

La empresa ferroviaria Renfe confirmó que el accidente se produjo entre las localidades de Mora y Orgaz, mientras que Adif comunicó que la circulación en la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía estaba interrumpida por la colisión.

El ministro Puente se defiende

El ministro Puente descartó la posibilidad de dimitir, afirmando: "En este momento lo que pienso es en esclarecer esto, no estoy pensando en mí". Esta declaración se produjo en medio de la presión por el reciente accidente, el segundo en menos de un año en la red de alta velocidad española.

Defendió la seguridad del sistema ferroviario, afirmando: "Nuestro sistema es fiable y seguro con unos límites, que abarcan los límites del material y de la actuación humana".

Descarrilamiento y emergencia activada

Fuentes de los servicios de emergencia y del Ministerio de Transportes confirmaron que dos coches del tren Iryo descarrilaron y cayeron por un terraplén. El Gobierno regional de Castilla-La Mancha activó el Plan Territorial de Emergencia de Castilla-La Mancha (Platecam) en fase de emergencia, situación operativa 1, en la provincia de Toledo.

Los equipos de emergencia continúan trabajando en la evacuación y atención de los pasajeros, mientras que el Ayuntamiento de Urda ha dispuesto instalaciones municipales para recibir a los afectados. La circulación ferroviaria de alta velocidad entre Madrid y Andalucía sigue interrumpida mientras se realizan las labores de rescate y evaluación de daños en los trenes y la infraestructura.