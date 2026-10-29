Insólito: un preso se hizo pasar por otro y logró salir de la cárcel

Un insólito hecho ocurrió el domingo en la jefatura de Policía de Río Cuarto, donde un preso logró salir de la cárcel haciéndose pasar por otro. El incidente se produjo durante la tramitación de varias liberaciones simultáneas.

El Comisario Inspector Juan Gatica informó a Cadena 3 que, debido a la coincidencia en los nombres y apellidos de dos detenidos, uno de ellos obtuvo su libertad de manera indebida. "En esa confusión, por estos mismos datos filiatorios, se le otorgó la libertad a una persona a la que no correspondía", explicó Gatica.

La situación se investiga para determinar si hubo una planificación entre los dos presos. "Aparentemente, uno se va, dice, yo soy fulano de tal. Nombre y apellido. Y apenas se va ese, el otro le va a decir, no, no, el que se tenía que ir era yo. Pero el otro ya estaba libre", detalló el comisario.

La investigación también involucra a tres policías que, según Gatica, podrían no tener la experiencia necesaria. "Son hombres que están dentro de la departamental hace un año o poco más, pero que evidentemente se les escapó la tortuga", comentó.

El protocolo de liberación requiere la presentación de un documento y, en caso de duda, un chequeo con huellas dactilares. Sin embargo, en este caso, no se siguieron esos procedimientos.

Los apellidos de los homónimos involucrados son Olmedo. El que escapó fue encontrado unas 16 horas después de la fuga. El comisario confirmó que ambos estaban acusados de diferentes delitos: uno por hurto y el otro por violencia familiar. La fiscalía continúa investigando el caso para esclarecer los detalles de esta sorprendente situación.

Informe de Víctor Rapetti.