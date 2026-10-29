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El FMI le recomendó al Gobierno seguir acumulando reservas ante la suba del riesgo país

Tras el acuerdo técnico por la tercera revisión del programa, el organismo instó a sostener el plan económico. También planteó reformas para impulsar el crédito, la inversión privada y la creación de empleo.

29/10/2026 | 14:37Redacción Cadena 3

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Julie Kozack, vocera del FMI.

FOTO: Julie Kozack, vocera del FMI.

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El Fondo Monetario Internacional (FMI) recomendó a la Argentina profundizar la acumulación de reservas internacionales y sostener la implementación del programa económico para reducir el riesgo país, que volvió a ubicarse por encima de los 700 puntos en los últimos días.

La portavoz del organismo, Julie Kozack, se pronunció este jueves después del entendimiento entre el equipo técnico del Fondo y el gobierno de Javier Milei por la tercera revisión del acuerdo firmado en 2025. Explicó que las medidas acordadas apuntan a sostener la baja de la inflación, fortalecer la capacidad de la economía para enfrentar dificultades y mejorar el crecimiento.

"Nuestro mejor consejo para seguir reduciendo el riesgo país es continuar con la fuerte implementación de las políticas", afirmó Kozack. En ese marco, remarcó que sumar reservas y fortalecer la posición externa son factores fundamentales para mejorar el perfil financiero del país.

La funcionaria sostuvo que el Gobierno está comprometido con esos objetivos y lleva adelante acciones en esa dirección. También destacó el manejo de los vencimientos de deuda como una parte clave del programa de las autoridades argentinas.

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Respecto de la política monetaria, señaló que los compromisos asumidos buscan acompañar la recuperación de la demanda de pesos, mejorar la administración de la liquidez y favorecer el crecimiento del crédito.

Consultada por la posibilidad de una recesión técnica cuando se conozcan los datos de actividad del tercer trimestre, Kozack evitó dar una definición. Tampoco anticipó una posición sobre un eventual pedido de dispensa —conocido como waiver— por incumplimientos de las metas del programa.

En cambio, puso el foco en las medidas destinadas a trasladar los resultados de la estabilización al crecimiento y el empleo. Mencionó la ampliación del mercado de capitales local, para facilitar el financiamiento y la inversión privada, y una mayor flexibilidad laboral para promover la contratación en el sector privado.

La vocera también incluyó entre las prioridades las concesiones de infraestructura y la ejecución de inversiones bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Según indicó, los proyectos aprobados en ese marco superan los US$70.000 millones.

El mensaje del organismo fue mantener el rumbo del programa y combinar la prudencia macroeconómica con reformas que impulsen la inversión, el financiamiento y la creación de puestos de trabajo, con el objetivo de lograr un crecimiento más sólido y duradero.

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Lectura rápida

¿Qué recomendó el FMI a la Argentina? Profundizar la acumulación de reservas internacionales y sostener la implementación del programa económico.

¿Quién se pronunció sobre el acuerdo con el gobierno argentino? La portavoz del FMI, Julie Kozack.

¿Cuándo se firmó el acuerdo mencionado? En el año 2025.

¿Dónde se mencionó la posibilidad de una recesión técnica? En relación a los datos de actividad del tercer trimestre.

¿Por qué son importantes las reservas y la posición externa? Son fundamentales para mejorar el perfil financiero del país.

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