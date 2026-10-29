Luis Juez, tras la destitución de Salmain: "Ya no tiene fueros de juez federal"

El senador nacional e integrante del Consejo de la Magistratura, Luis Juez, celebró la destitución del juez federal Gastón Salmain, titular del Juzgado Federal N° 1 de Rosario, y pidió elevar los estándares éticos para acceder a la magistratura. “Si nosotros no levantamos la vara en este país, estamos jodidos”, sostuvo en diálogo con Juntos por Cadena 3, tras conocerse la resolución del Jurado de Enjuiciamiento.

Juez pidió disculpas a los vecinos de Rosario por la designación del magistrado y consideró que su remoción comienza a subsanar el error. “La verdad que entiendo que esto empieza a subsanar el error cometido”, afirmó, y aclaró que lo decía “sin ningún tipo de resentimiento ni rencor”. Para el senador, la decisión representa una señal sobre la conducta que deberán acreditar quienes aspiren a ocupar cargos judiciales.

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El legislador explicó que la destitución estuvo vinculada con el segundo cargo analizado por el jury: haber omitido antecedentes de su pasado en el Poder Judicial al presentarse al concurso para acceder a la magistratura. En cambio, remarcó que las acusaciones relacionadas con el presunto pago de coimas en la causa Attila deberán resolverse en el ámbito penal. “El jury entendió que es un tema que debe resolverse en el ámbito de la Justicia”, señaló.

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?? LUIS JUEZ PIDIÓ LA DESTITUCIÓN DE SALMAIN: “NINGUNA CIUDAD SE MERECE UN JUEZ CON ESA CATADURA ÉTICA” Tras los alegatos de clausura, el legislador sostuvo que el magistrado no acreditó las condiciones éticas necesarias para administrar justicia. ?? Cadena 3 Rosario FM 100.1 https://t.co/nkOKxhnhoQ — Cadena 3 Rosario (@Cadena3_Rosario) October 15, 2026

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En ese sentido, Juez advirtió que la resolución deja un precedente para futuros concursos. Sostuvo que los postulantes deben informar todos sus antecedentes y cuestionó las maniobras para eludir responsabilidades. “Cualquier postulante que quiera rendir para un juzgado federal va a saber que tiene que contar absolutamente todo, que no puede guardarse nada, que no puede especular”, expresó. Además, consideró que quienes ocupan esos cargos deben acreditar una conducta acorde con la responsabilidad de administrar justicia.

Durante la entrevista, también planteó la necesidad de revisar los criterios de selección de jueces, más allá de los resultados de los concursos. Juez defendió la importancia de evaluar la capacidad, los conocimientos, la trayectoria académica y la experiencia de los aspirantes. A su vez, cuestionó los mecanismos de favoritismo en las evaluaciones y las entrevistas personales. “Si no levantamos la vara en todos los aspectos en este país, nosotros no tenemos destino en serio”, afirmó.

El senador también apuntó contra la idea de que los dirigentes políticos pueden garantizarse protección mediante la designación de jueces cercanos. “Lo que tenés que tener es que conozcan, que sean independientes, que tengan coraje para administrar justicia”, sostuvo. Y agregó que una sociedad necesita magistrados capaces de actuar con independencia, sin acomodar sus decisiones a los intereses del poder político.

Consultado sobre la situación procesal de Salmain después de la destitución, Juez aseguró que, desde ese momento, el exmagistrado ya no cuenta con los fueros de juez federal y debe responder ante la Justicia como cualquier ciudadano. En la causa penal por la que fue procesado por cohecho pasivo agravado, prevaricato e incumplimiento de los deberes de funcionario público, pesa un pedido de prisión preventiva bajo modalidad domiciliaria que no se había ejecutado por su inmunidad. “Yo pensaba que si Salmain venía hoy, lo detenían acá, en la sala del jury”, dijo. Sin embargo, no confirmó que la detención se hubiera concretado.

Por último, Juez insistió en que los procesos judiciales deben avanzar con independencia y sin especulaciones políticas. “La Justicia no es buena cuando te da una mano y es mala cuando te condena”, afirmó al ser consultado por otra resolución judicial vinculada al presidente de la Nación. En ese marco, sostuvo que las investigaciones deben llegar hasta el final y producir conclusiones contundentes, sustentadas en las pruebas y en decisiones que no dejen dudas sobre sus fundamentos.

Entrevista de Alberto Lotuf.