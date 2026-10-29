River define el equipo para visitar a Boca: las alternativas de Ponzio en el mediocampo

El mediocampista de River, Aníbal Moreno, ha vuelto a realizar entrenamientos diferenciados debido a una discopatía lumbar que sufrió durante el partido contra Racing. Su participación en el Superclásico que se llevará a cabo en La Bombonera este domingo a las 15:00 se encuentra prácticamente descartada.

Con Fausto Vera también fuera de juego por un desgarro, el director técnico de River, Leonardo Ponzio, está en la búsqueda de alternativas para reconfigurar la zona central del mediocampo antes del crucial enfrentamiento contra Boca. La opción principal para cubrir este vacío es el juvenil Lucas Silva, de solo 19 años y con apenas nueve partidos en Primera División.

A diferencia de Moreno, quien se destaca por su lectura del juego y su capacidad para equilibrar las transiciones, Silva aporta un perfil más físico, caracterizado por su fricción y su capacidad de marca posicional.

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Sin embargo, la inexperiencia de Silva frente a un mediocampo rival que incluye a jugadores como Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes y Milton Delgado podría llevar a Ponzio a considerar ajustes tácticos más significativos.

Entre las opciones que se están evaluando, se incluye la posibilidad de incorporar un volante adicional para proporcionar mayor contención al joven Silva, lo que podría implicar prescindir de un atacante como Tomás Galván.

Las alternativas abarcan el ingreso de Lautaro Pereyra, la inclusión de Lautaro Rivero para formar una línea de tres defensores, o el adelantamiento de Marcos Acuña al mediocampo.

Respecto a Acuña, quien ha superado un traumatismo en el empeine del pie izquierdo que sufrió en el partido contra Sarmiento, se encuentra en competencia por un lugar en el lateral izquierdo con Francisco Ortega.

Si Ponzio opta por Ortega en la defensa, podría considerar a Acuña como volante por izquierda, una opción que ha sido solicitada por los aficionados pero que aún no ha sido puesta a prueba durante su gestión.

Además, no se descarta la participación del uruguayo Mauro Arambarri, quien podría entrar como recambio o formar un doble pivote defensivo junto a Silva o Tobías Andrada.

En el aspecto ofensivo, Sebastián Driussi ha regresado a los entrenamientos normales tras recuperarse de molestias físicas, compitiendo por un lugar en la titularidad con Lucas Beltrán. En la defensa, Lucas Martínez Quarta y Gonzalo Montiel están listos para volver al equipo inicial.

El probable once de River para el Superclásico se perfila de la siguiente manera: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña o Francisco Ortega; Aníbal Moreno o Lucas Silva, Tobías Andrada, Tomás Galván, Thiago Almada; Ángel Correa y Lucas Beltrán o Sebastián Driussi.