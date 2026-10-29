El futbolista que perdió a su familia en Venezuela reveló el gesto que tuvo Messi con él

El futbolista argentino Lucas Trejo atravesó uno de los momentos más difíciles de su vida. A cuatro meses de la tragedia que lo golpeó, rompió el silencio y compartió su dolor tras el terremoto en Venezuela que causó la muerte de su esposa, Yanina Maranella, y sus dos hijos, Aarón y Ainhoa.

En una emotiva conversación con Radio La Red, Trejo confesó que perdió las ganas de jugar al fútbol y que su deseo de regresar a la actividad profesional se desvaneció.

El terremoto sorprendió a Trejo en Caracas, donde se encontraba concentrado con su equipo, el Marítimo de La Guaira, para disputar un partido oficial. Durante 72 horas, mantuvo la incertidumbre sobre el paradero de su familia, hasta que los rescatistas encontraron los cuerpos de sus seres queridos entre los escombros. En medio de su dolor, el defensor expresó: "Sin mi familia no vale la pena volver al fútbol, seguir jugando no está en mis prioridades, perdí totalmente las ganas".

El futbolista también relató las muestras de apoyo que recibió tras la catástrofe. Destacó la cercanía de Antonela Roccuzzo y Lionel Messi, quienes intentaron acompañarlo en su duelo.

Al llegar a Córdoba, Trejo recibió dos valijas enviadas desde el Inter Miami: una de los trabajadores del club y otra de Messi, que contenía camisetas, zapatillas y botines. Agradeció públicamente la sensibilidad y solidaridad del entorno del astro rosarino en uno de los momentos más traumáticos de su vida.

Lucas Trejo, formado en Instituto, se encontró en una situación que cambió su vida para siempre. A pesar de su carrera en el fútbol, el dolor por la pérdida de su familia marcó un antes y un después en su existencia. Su relato conmovedió a quienes lo escucharon, y el apoyo de figuras como Messi y Roccuzzo se convirtió en un gesto significativo en medio del sufrimiento.