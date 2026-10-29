Andy Kusnetzoff reveló detalles del cruce entre la China Ansa y Santi Maratea: "Se puso a llorar"

El enfrentamiento entre la periodista China Ansa y el influencer Santiago Maratea durante las grabaciones de PH, Podemos Hablar generó un momento de máxima tensión en el estudio. Andy Kusnetzoff, conductor del ciclo, contó cómo vivió el episodio y reveló detalles de una situación que lo tomó por sorpresa.

La discusión comenzó cuando Ansa le preguntó a Maratea por la colecta que se realizó para Independiente. Según relató Kusnetzoff, el influencer se puso a la defensiva, el tono de la conversación fue subiendo y el clima se volvió cada vez más incómodo, hasta que la periodista terminó llorando.

“Hubo una discusión. Fue increíble porque pensé que, después de la repercusión del programa pasado, hoy iba a ser tranquilo por los invitados. Uno no se imagina”, contó el conductor.

El episodio obligó a interrumpir momentáneamente la grabación y puso a Kusnetzoff en una posición difícil: debía intervenir para contener el conflicto y, al mismo tiempo, continuar con el desarrollo del programa.

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Cómo comenzó la discusión entre la China Ansa y Santiago Maratea

Al reconstruir lo sucedido, Kusnetzoff explicó que el cruce se produjo a partir de las preguntas de Ansa sobre la colecta que Maratea impulsó para Independiente.

De acuerdo con el conductor, el influencer reaccionó con molestia ante la insistencia de la periodista y cuestionó por qué continuaba preguntándole sobre ese tema.

“Santi se puso más a la defensiva y se fue subiendo el tono y se enrareció el clima”, relató.

Aunque evitó profundizar en el contenido puntual de la discusión, confirmó que la tensión fue creciendo y que la situación terminó afectando a todos los presentes.

Ante ese escenario, Kusnetzoff intentó intervenir para evitar que el conflicto siguiera escalando. “Como anfitrión, en un momento, ofrecí cortar. No estaban de acuerdo los dos en hacerlo, así que reanudé, se hizo, siguió un poco como se pudo”, explicó.

El conductor confirmó que Ansa se quebró durante el episodio y se puso a llorar. Sin embargo, después de conversar sobre lo ocurrido, ambos pudieron continuar con la grabación.

La angustia de Andy Kusnetzoff durante la grabación

Kusnetzoff reconoció que el enfrentamiento también le provocó angustia y que tuvo que hacer un esfuerzo para sostener el programa mientras se desarrollaba una situación fuera de lo habitual.

“Fue el programa más extraño que hice de PH porque había que seguir”, confesó.

El conductor explicó que debía mantener la dinámica habitual del ciclo, con las distintas instancias de la emisión, pese al clima que se había generado en el estudio.

“Yo no me salgo nunca de mi papel, había que hacer el fuego e ir a la mesa y la verdad es que yo también tenía angustia, dije lo que pensaba, pero fue muy raro y terapéutico”, señaló.

Además, aclaró que la China Ansa no quiso abandonar el estudio. Maratea, en cambio, le planteó la posibilidad de retirarse e irse a comer a su casa.

Finalmente, el equipo pudo retomar la grabación y completar el programa. “Costó, pero pudimos llevar el barco al puerto”, resumió Kusnetzoff.

Andy negó que el escándalo estuviera armado

Tras la repercusión del episodio, surgieron versiones sobre la posibilidad de que el enfrentamiento hubiera sido preparado para generar impacto y aumentar la audiencia del ciclo.

Kusnetzoff rechazó esa interpretación y aseguró que no hubo una estrategia previa para provocar la discusión.

“Parece orquestado, pero no. Si quieren no lo vean, pero pasó. Puedo asegurar que yo no sé nada de eso”, afirmó.

El conductor también contó que, ante las dudas que le generó la situación, consultó a los productores si le habían indicado a Ansa qué debía preguntar durante la grabación.

“Le pregunté a los productores si le habían dicho a la China qué preguntar porque no soy un ingenuo, y confío en que me lo negaron”, sostuvo.

De esta manera, Kusnetzoff insistió en que el cruce se produjo de manera inesperada y que él mismo quedó sorprendido por la intensidad que alcanzó la discusión.