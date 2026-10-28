Halloween gana terreno en Argentina: las ventas crecieron un 30% respecto de 2025
Un relevamiento de la Cámara Argentina de la Industria del Juguete registró una suba interanual en las unidades comercializadas. Los precios se mantuvieron estables y creció la demanda de cotillón, disfraces y decoración.
28/10/2026 | 11:44Redacción Cadena 3
FOTO: Crecen las ventas de artículos para Halloween.
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La celebración de Halloween continúa ganando espacio en el calendario comercial argentino. Las unidades vendidas aumentaron un 30% en comparación con el año pasado, según un relevamiento de la Cámara Argentina de la Industria del Juguete (CAIJ).
Desde la entidad atribuyeron el incremento, en parte, a que los precios de los artículos se mantuvieron en niveles similares a los de 2025. Entre los productos más buscados aparecen las calabazas para recolectar golosinas, los kits de telarañas con arañas y los conjuntos de globos temáticos.
Las alternativas más económicas permiten armar un disfraz o ambientar una vivienda con un presupuesto acotado. Los sombreros de bruja se consiguen desde $900, las telarañas decorativas parten de $1.100 y el maquillaje con sangre artificial ronda los $1.900.
Las tradicionales calabazas para golosinas cuestan entre $2.500 y $4.000, según el tamaño, aunque también existen modelos tipo canasta desde $1.700. En tanto, las vinchas temáticas se ofrecen a valores que van de $1.700 a $5.500.
Las máscaras de plástico parten de los $1.800 y los anteojos alusivos cuestan alrededor de $2.500. En el rubro decoración, los globos individuales se venden desde $700, mientras que los kits y banderines temáticos arrancan en $2.500.
La tendencia también se refleja en las plataformas de comercio electrónico. Algunas publicaciones de telarañas, conjuntos de globos y calabazas ya superaron las 1.000 unidades vendidas, de acuerdo con la información difundida por la CAIJ.
El crecimiento de Halloween genera, además, un movimiento adicional para los comercios de cotillón y artículos para fiestas antes de las celebraciones de fin de año. La Cámara ubica a esta fecha entre las ocasiones que dinamizan la venta de juegos, juguetes y elementos decorativos.
"Halloween dejó de ser una costumbre importada para convertirse en una fecha propia del calendario comercial", afirmó Matías Furió, presidente de la CAIJ.
Lectura rápida
¿Qué celebración está en aumento en Argentina? La celebración de Halloween está en aumento en Argentina.
¿Quién realizó el relevamiento sobre las ventas? El relevamiento fue realizado por la Cámara Argentina de la Industria del Juguete (CAIJ).
¿Cuánto aumentaron las ventas en comparación con el año pasado? Las ventas aumentaron un 30% en comparación con el año pasado.
¿Cuáles son algunos de los productos más buscados? Algunos de los productos más buscados son las calabazas, kits de telarañas y globos temáticos.
¿Qué comentó el presidente de la CAIJ sobre Halloween? Matías Furió afirmó que Halloween se ha convertido en una fecha propia del calendario comercial argentino.