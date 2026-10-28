Halloween gana terreno en Argentina: las ventas crecieron un 30% respecto de 2025

Por Federico Albarenque

La celebración de Halloween continúa ganando espacio en el calendario comercial argentino. Las unidades vendidas aumentaron un 30% en comparación con el año pasado, según un relevamiento de la Cámara Argentina de la Industria del Juguete (CAIJ).

Desde la entidad atribuyeron el incremento, en parte, a que los precios de los artículos se mantuvieron en niveles similares a los de 2025. Entre los productos más buscados aparecen las calabazas para recolectar golosinas, los kits de telarañas con arañas y los conjuntos de globos temáticos.

Las alternativas más económicas permiten armar un disfraz o ambientar una vivienda con un presupuesto acotado. Los sombreros de bruja se consiguen desde $900, las telarañas decorativas parten de $1.100 y el maquillaje con sangre artificial ronda los $1.900.

Las tradicionales calabazas para golosinas cuestan entre $2.500 y $4.000, según el tamaño, aunque también existen modelos tipo canasta desde $1.700. En tanto, las vinchas temáticas se ofrecen a valores que van de $1.700 a $5.500.

Las máscaras de plástico parten de los $1.800 y los anteojos alusivos cuestan alrededor de $2.500. En el rubro decoración, los globos individuales se venden desde $700, mientras que los kits y banderines temáticos arrancan en $2.500.

La tendencia también se refleja en las plataformas de comercio electrónico. Algunas publicaciones de telarañas, conjuntos de globos y calabazas ya superaron las 1.000 unidades vendidas, de acuerdo con la información difundida por la CAIJ.

El crecimiento de Halloween genera, además, un movimiento adicional para los comercios de cotillón y artículos para fiestas antes de las celebraciones de fin de año. La Cámara ubica a esta fecha entre las ocasiones que dinamizan la venta de juegos, juguetes y elementos decorativos.

"Halloween dejó de ser una costumbre importada para convertirse en una fecha propia del calendario comercial", afirmó Matías Furió, presidente de la CAIJ.