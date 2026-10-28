Clima en Salta: cómo seguirá el tiempo este miércoles 28 de octubre

FOTO: Estado del tiempo en Salta para el 28 de octubre de 2026

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la región de Salta.

Ahora

En este momento, el cielo en Salta se encuentra cubierto por nubes, con una temperatura actual de 8°. La sensación térmica es igual a la temperatura, con un 70% de humedad y una visibilidad de 10000 metros. El viento sopla a 0.74 m/s desde el noreste y la presión atmosférica es de 1022 hPa.

El clima hoy miércoles 28 de octubre

Para hoy, se prevé una temperatura mínima de 8° y una máxima de 16°. Las condiciones del viento serán suaves, con una velocidad que no superará los 1 m/s. La humedad se mantendrá en niveles altos, lo que podría generar una sensación de frescura durante la jornada. No se esperan lluvias significativas.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Salta traerán variaciones en las temperaturas. El jueves 29 de octubre, se anticipa una mínima de 11° y una máxima de 20°, con probabilidad de lluvias ligeras. El viernes 30 de octubre, las temperaturas oscilarán entre 12° y 25°, con cielo parcialmente nublado. Para el sábado 31 de octubre, se espera una mínima de 15° y una máxima de 28°, con posibilidad de lluvias ligeras. El domingo 1 de noviembre, la mínima será de 15° y la máxima alcanzará los 29°, también con pronóstico de lluvias. Finalmente, el lunes 2 de noviembre, se prevé una mínima de 17° y una máxima de 29°, con lluvias ligeras.