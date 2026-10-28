"Pagame ya": la app que busca erradicar la vergüenza de cobrarle deudas a amigos
Leopoldo Lorenzo desarrolló una plataforma gratuita con IA, notificaciones por WhatsApp y un sistema de "karma" para resolver la división de cuentas tras salidas y eventos.
28/10/2026 | 14:25Redacción Cadena 3
FOTO: Pagame Ya.
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La Argentina Posible
Surgida de la necesidad de resolver la clásica e incómoda frase "después te pago", nació Pagame ya, una aplicación gratuita diseñada para registrar, dividir y cobrar gastos compartidos entre amigos y familiares sin generar situaciones tensas entre los involucrados.
Leopoldo Lorenzo, estudiante de ingeniería de 25 años y cofundador del proyecto junto a un grupo de emprendedores, explicó las razones detrás de la creación del desarrollo: "Pagame ya surge por juntar dos conceptos que en la vida cotidiana están mezclados, pero que nosotros veíamos por separado: finanzas personales y división de cuentas. Salís a comer, organizás un asado, alguien paga por todos y después llega el 'después te pago'. Queríamos evitar que compartir un gasto ponga a alguien en el lugar de cobrador molesto; el lema es que dividir la cuenta no divida el momento".
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El funcionamiento operativo de la herramienta combina automatizaciones sencillas y tecnología avanzada. Al anotar un gasto o deuda en la aplicación, la plataforma envía una notificación automática por WhatsApp al deudor con el monto, el concepto, el alias CBU/CVU del acreedor y un botón interactivo de "ya le pagué".
Una vez efectuada la transferencia, el sistema avisa de inmediato al cobrador. Según reveló el creador, las métricas iniciales reflejan una efectividad alta: 6 de cada 10 deudas se saldan dentro de las primeras 24 horas.
Entre sus funcionalidades principales, la app incluye escaneo inteligente de tickets mediante Inteligencia Artificial (IA) para distribuir consumos grupales a través de enlaces interactivos, la posibilidad de cargar gastos mediante comandos de voz y una función satírica denominada sistema de "karma", el cual mide y califica el cumplimiento puntual de cada usuario como deudor.
Lanzada recientemente con una recepción positiva en el mercado local, la plataforma duplicó su base de usuarios activos en pocos días e integra estrictos protocolos de confidencialidad y consentimiento para el tratamiento de datos personales y mensajería.
Lectura rápida
¿Qué es Pagame ya? Es una aplicación gratuita para registrar, dividir y cobrar gastos compartidos entre amigos y familiares.
¿Quién es Leopoldo Lorenzo? Es un estudiante de ingeniería de 25 años y cofundador de Pagame ya, quien explica su creación.
¿Cuándo fue lanzada la aplicación? La aplicación fue lanzada recientemente y ha tenido una recepción positiva en el mercado local.
¿Dónde se utiliza Pagame ya? Se utiliza en situaciones cotidianas como salidas a comer o asados entre amigos y familiares.
¿Cómo funciona la aplicación? Registra gastos, envía notificaciones automáticas por WhatsApp y permite el pago inmediato a través de la plataforma.
¿Por qué se creó Pagame ya? Para evitar situaciones incómodas al cobrar deudas y facilitar la división de gastos sin tensiones.