Clima en Salta: cómo estará el tiempo este jueves 29 de octubre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy.

Ahora

En este momento, el estado del cielo en Salta muestra light rain, con una temperatura actual de 14°. La sensación térmica es de 14°, con una humedad del 93%. La visibilidad alcanza los 8000 metros y el viento sopla a 1.54 m/s desde el sureste. La presión atmosférica se sitúa en 1022 hPa.

El clima hoy jueves 29 de octubre

Para hoy, se prevé una temperatura mínima de 12° y una máxima de 20°. Las condiciones de viento serán suaves, con ráfagas que podrían alcanzar los 2 m/s. La humedad alta y las lluvias ligeras continuarán durante la jornada, lo que generará una sensación de frescura en el ambiente.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Salta se presentarán con variaciones en las temperaturas. Para el viernes 30 de octubre, se espera una mínima de 12° y una máxima de 25°, con light rain. El sábado 31 de octubre, la mínima será de 14° y la máxima de 28°, con cielo despejado. El domingo 1 de noviembre, se anticipa una mínima de 15° y una máxima de 30°, con light rain. El lunes 2 de noviembre, la mínima será de 17° y la máxima de 29°, también con light rain. Finalmente, el martes 3 de noviembre, se espera una mínima de 18° y una máxima de 28°, con light rain.