En vivo

Noche y Día

Nora Covassi

Argentina

En vivo

Noche y Día

Nora Covassi

Rosario

En vivo

De largo

Música

En vivo

La noche más pulenta

Adrián Gómez

En vivo

Trasnoche random

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Clima

Clima en Salta: cómo estará el tiempo este jueves 29 de octubre

Este jueves 29 de octubre, Salta presenta un clima fresco con lluvias ligeras. La temperatura oscilará entre 12° y 20°. Se espera una jornada con alta humedad y viento suave.

29/10/2026 | 00:31Redacción Cadena 3

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Clima en Salta: pronóstico del tiempo para el 29 de octubre

FOTO: Clima en Salta: pronóstico del tiempo para el 29 de octubre

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy.

Ahora

En este momento, el estado del cielo en Salta muestra light rain, con una temperatura actual de 14°. La sensación térmica es de 14°, con una humedad del 93%. La visibilidad alcanza los 8000 metros y el viento sopla a 1.54 m/s desde el sureste. La presión atmosférica se sitúa en 1022 hPa.

El clima hoy jueves 29 de octubre

Para hoy, se prevé una temperatura mínima de 12° y una máxima de 20°. Las condiciones de viento serán suaves, con ráfagas que podrían alcanzar los 2 m/s. La humedad alta y las lluvias ligeras continuarán durante la jornada, lo que generará una sensación de frescura en el ambiente.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Salta se presentarán con variaciones en las temperaturas. Para el viernes 30 de octubre, se espera una mínima de 12° y una máxima de 25°, con light rain. El sábado 31 de octubre, la mínima será de 14° y la máxima de 28°, con cielo despejado. El domingo 1 de noviembre, se anticipa una mínima de 15° y una máxima de 30°, con light rain. El lunes 2 de noviembre, la mínima será de 17° y la máxima de 29°, también con light rain. Finalmente, el martes 3 de noviembre, se espera una mínima de 18° y una máxima de 28°, con light rain.

Lo más visto

Clima

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf