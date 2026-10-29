El legado de Patrick Stewart: última interpretación del profesor Xavier en Avengers Doomsday

Buenos Aires, 29 octubre (NA) - El reconocido actor británico Patrick Stewart, famoso por su interpretación del profesor Charles Xavier en X-Men y del capitán Jean-Luc Picard en Star Trek, falleció a los 86 años este miércoles en su hogar de Los Ángeles, según informaron medios como Associated Press y Los Angeles Times.

De acuerdo a fuentes cercanas, el futuro estreno de Avengers: Doomsday marcaba el gran regreso del profesor Charles Xavier a la gran pantalla, un acontecimiento muy esperado por los aficionados a los cómics. Este regreso se produce tras la adquisición de los estudios de 21st Century Fox por parte de Disney, lo que permitió la integración de los X-Men al Marvel Cinematic Universe.

El actor británico iba a retomar su icónico papel como el profesor Charles Xavier en la nueva entrega de Los Vengadores: Doomsday, cuyo estreno está previsto para el 18 de diciembre de 2026, y hasta el momento, su nombre figura en el reparto oficial publicado por Disney.

Hasta ahora, no se ha hecho un anuncio oficial sobre si el fallecimiento del actor afectará la fecha de estreno programada, a pesar de los rumores de que su deceso podría influir en el desarrollo de la película. Asimismo, no se ha confirmado el tiempo que el actor aparecerá en pantalla.

Su participación es parte del regreso de los X-Men originales, entre los que se encuentran Ian McKellen como Magneto, James Marsden como Cyclops, Rebecca Romijn como Mystique, Alan Cumming como Nightcrawler y Kelsey Grammer como Beast, quienes también están en el elenco anunciado.

Tras el fallecimiento de Patrick Stewart, Marvel Studios emitió un comunicado expresando su tristeza por la pérdida del actor: "Todos nosotros en Marvel Studios estamos profundamente entristecidos por la muerte de Sir Patrick Stewart". En el comunicado, destacaron que "Sir Patrick dio vida al profesor Charles Xavier con extraordinaria gracia, inteligencia y humanidad, definiendo el carácter para generaciones de fans, desde X-Men hasta Logan y Vengadores: Doomsday".

Asimismo, lo describieron como "un talento singular, un colaborador generoso y un verdadero caballero". "Nuestros corazones están con su esposa Sunny, sus hijos, sus amigos y los incontables fans alrededor del mundo cuyas vidas tocó con su arte", concluyeron.