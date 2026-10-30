Viernes caluroso y un fin de semana con tormentas: cómo seguirá el tiempo en Córdoba

Córdoba atraviesa un período de inestabilidad que podría intensificarse durante las próximas horas. Después de las advertencias por tormentas, lluvias intensas, ráfagas de viento y posible caída de granizo, el pronóstico anticipa un viernes caluroso y un fin de semana marcado por las precipitaciones.

El meteorólogo Marcelo Madelón había anticipado, en diálogo con Cadena 3, un cambio en las condiciones meteorológicas, con tormentas que podrían avanzar desde las zonas serranas hacia la ciudad y extenderse durante buena parte de la próxima semana.

Para este viernes se espera una temperatura máxima cercana a los 30 grados. La combinación de calor y humedad mantendrá condiciones favorables para la formación de precipitaciones.

El panorama podría desmejorar desde el sábado por la tarde, cuando se generalizarían las tormentas y los chaparrones en distintos sectores de la provincia.

Cómo estará el tiempo en Córdoba durante el fin de semana

De acuerdo con el pronóstico de Madelón, el sábado comenzará con posibles períodos de sol, aunque las condiciones cambiarán durante la segunda mitad de la jornada.

La temperatura máxima rondará los 29 grados, pero desde la tarde podrían desarrollarse tormentas y chaparrones que se extenderían hacia la noche.

Para la madrugada del domingo se esperan precipitaciones de mayor intensidad. Además, se prevé un descenso de la temperatura, con una máxima estimada en torno a los 24 grados.

El cambio marcará el cierre de un período de calor y dará paso a jornadas con mayor presencia de nubosidad y lluvias.

Las lluvias podrían continuar durante toda la próxima semana

La inestabilidad no se limitaría al fin de semana. Según las tendencias meteorológicas anticipadas por Madelón, las precipitaciones podrían continuar durante el lunes, martes, miércoles, jueves y viernes de la próxima semana.

La evolución del pronóstico deberá seguirse durante los próximos días, especialmente ante la posibilidad de tormentas localmente intensas y acumulados importantes de agua.