¿Tradición importada o pretexto para celebrar? Halloween divide opiniones en Rosario
Las opiniones recogidas en las calles de Rosario por el móvil de Cadena 3 reflejaron distintas posturas frente a la celebración de la “noche de brujas”.
30/10/2026 | 19:37Redacción Cadena 3
FOTO: Venta de productos de Halloween.
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Audio. Halloween y los rosarinos: opiniones en la calle en la antesala de la "noche de brujas".
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La celebración de Halloween o la “noche de brujas” genera opiniones encontradas entre los rosarinos. Mientras algunos la adoptan como una oportunidad para disfrazarse, compartir y disfrutar de una actividad diferente, otros consideran que se trata de una tradición ajena a la cultura argentina o, simplemente, de un festejo al que no le encuentran demasiado sentido.
Entre quienes están a favor, una mujer destacó el entusiasmo de los más chicos: «A mí me gusta. Mi nieta, que tiene siete años, está entusiasmada. Ayer tuvo un evento festivo, se disfrazó de fantasma y hoy también vamos a ir a varios lugares que vemos que lo festejan».
En la misma línea, otro entrevistado consideró que se trata de una propuesta positiva: «Me parece algo muy bueno. Reúne a la gente. Una fiesta más en el año».
Sin embargo, no todos comparten ese entusiasmo. Una joven expresó su desinterés y cuestionó la celebración: «Sinceramente, siento que es una fecha totalmente innecesaria e irrelevante. Me parece una pérdida».
También hubo quienes reconocieron que el origen extranjero de Halloween influye en su mirada, aunque sin desconocer que cada vez más personas se suman: «Es de otro país, completamente de acuerdo en eso, pero se festeja, la gente tiene un entusiasmo importante».
Por otra parte, una de las personas consultadas señaló que las diferencias también tienen un trasfondo religioso: «No están muy de acuerdo con eso, por la religión, más que nada. Yo creo que es por la Iglesia, porque lo relacionan con el Día de los Muertos».
Las respuestas muestran que Halloween todavía despierta opiniones diversas.
Informe de Julián Maragliano.
Lectura rápida
¿Qué genera la celebración de Halloween entre los rosarinos? La celebración genera opiniones encontradas, con algunos a favor y otros en contra.
¿Quién destacó el entusiasmo por Halloween? Una mujer mencionó el entusiasmo de su nieta de siete años por disfrazarse y participar en eventos festivos.
¿Cuándo se celebra Halloween? Halloween se celebra el 31 de octubre, aunque en el artículo se mencionan eventos previos relacionados.
¿Dónde se observa un creciente entusiasmo por Halloween? En Rosario, donde más personas se suman a la celebración a pesar de su origen extranjero.
¿Por qué hay críticas hacia Halloween? Algunas personas consideran que es una tradición ajena y que tiene un trasfondo religioso relacionado con la Iglesia.