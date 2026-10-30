Francia se alista para un sábado de protestas y despliega 70 mil agentes de seguridad

Buenos Aires, 30 octubre (NA) -- El gobierno francés, liderado por Emmanuel Macron, se prepara para enfrentar otra jornada de "alto riesgo", por lo que ha anunciado el despliegue de unos 70 mil agentes del orden en todo el país. Este movimiento se da en un contexto de creciente tensión social que ha comenzado a repercutir en otras naciones europeas.

Las autoridades temen que se repitan disturbios y saqueos, razón por la cual, en París, se cerrarán 40 estaciones del metro durante toda la jornada. Este sábado, que será el tercero consecutivo con protestas masivas por el aumento del costo de vida y el deterioro de los servicios públicos, coincide con la celebración de Halloween, lo que podría incrementar la afluencia de personas en las calles.

El ministro del Interior, Laurent Nuñez, comunicó a la prensa que el operativo incluirá unidades de élite, drones, helicópteros, vehículos blindados y brigadas ecuestres y caninas. Además, advirtió que se han detectado en redes sociales convocatorias que llaman a la "revolución", y se prohibirá a los manifestantes cubrirse el rostro o disfrazarse con atuendos de Halloween.

Otro tema polémico es el recorrido de la marcha. El gobierno pretende restringirla a zonas periféricas, especialmente en París, pero la CGT local y el movimiento de los chalecos amarillos han apelado esta decisión, y se espera que el Consejo de Estado se pronuncie al respecto esta noche.

En la primera protesta, que tuvo lugar el 17 de octubre, se estima que participaron alrededor de 600 mil personas, con saqueos en varias ciudades, incluyendo Marsella, Lyon y Limoges. En la segunda manifestación, el 24 de octubre, la asistencia fue similar y se registraron nuevos disturbios.