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Huracán cayó ante Tigre y complicó su futuro en los playoffs del Torneo Clausura

El equipo de Parque Patricios sufrió una derrota por 2 a 0 frente a Tigre, lo que podría dejarlo fuera de los playoffs en la próxima jornada.

30/10/2026 | 21:42Redacción Cadena 3

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Tigre le ganó a Huracán en Parque Patricios.

FOTO: Tigre le ganó a Huracán en Parque Patricios.

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Buenos Aires, 30 de octubre (NA) - Huracán sufrió una derrota en su estadio al caer 2 a 0 frente a Tigre durante la fecha 15 del Torneo Clausura. A pesar de mantenerse en zona de playoffs, su futuro se torna incierto al cierre de la jornada. Los goles del "Matador" fueron anotados por Jerónimo Domina y Tiago Serrago.

Con este resultado, a una fecha de concluir el torneo, Huracán ocupa la octava posición con 19 puntos, siendo el último equipo en clasificar a la siguiente fase en la Zona B. Sin embargo, si Independiente Rivadavia logra una victoria, podría desplazarlo, ya que ambos equipos tienen la misma cantidad de puntos.

Tigre, por su parte, aunque logró un buen triunfo, se encuentra con 16 puntos en la undécima posición de su zona. Su clasificación a los playoffs parece una meta complicada, aunque no es del todo imposible. El equipo de Victoria necesita que Independiente Rivadavia pierda sus próximos dos partidos, que Huracán no sume en la última fecha y que Atlético Tucumán obtenga solo dos puntos de seis posibles.

En la última jornada, Huracán se medirá ante Argentinos Juniors como visitante, mientras que Tigre recibirá a Sarmiento de Junín.

Agencia NA

Lectura rápida

¿Qué sucedió en el partido?
Huracán perdió 2 a 0 frente a Tigre en su estadio.

¿Quiénes anotaron los goles?
Los goles fueron marcados por Jerónimo Domina y Tiago Serrago.

¿Cómo afecta esta derrota a Huracán?
Huracán podría quedar fuera de los playoffs dependiendo de los resultados de otros equipos.

¿Qué necesita Tigre para clasificar?
Tigre debe esperar resultados favorables de otros equipos, incluyendo la derrota de Independiente Rivadavia.

¿Cuándo se juega la última jornada?
La última fecha del torneo se disputará el próximo fin de semana.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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