Huracán cayó ante Tigre y complicó su futuro en los playoffs del Torneo Clausura

Buenos Aires, 30 de octubre (NA) - Huracán sufrió una derrota en su estadio al caer 2 a 0 frente a Tigre durante la fecha 15 del Torneo Clausura. A pesar de mantenerse en zona de playoffs, su futuro se torna incierto al cierre de la jornada. Los goles del "Matador" fueron anotados por Jerónimo Domina y Tiago Serrago.

Con este resultado, a una fecha de concluir el torneo, Huracán ocupa la octava posición con 19 puntos, siendo el último equipo en clasificar a la siguiente fase en la Zona B. Sin embargo, si Independiente Rivadavia logra una victoria, podría desplazarlo, ya que ambos equipos tienen la misma cantidad de puntos.

Tigre, por su parte, aunque logró un buen triunfo, se encuentra con 16 puntos en la undécima posición de su zona. Su clasificación a los playoffs parece una meta complicada, aunque no es del todo imposible. El equipo de Victoria necesita que Independiente Rivadavia pierda sus próximos dos partidos, que Huracán no sume en la última fecha y que Atlético Tucumán obtenga solo dos puntos de seis posibles.

En la última jornada, Huracán se medirá ante Argentinos Juniors como visitante, mientras que Tigre recibirá a Sarmiento de Junín.

Agencia NA