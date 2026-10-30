Kane le ganó el Balón de Oro a Mbappé por apenas 28 puntos

La votación del Balón de Oro 2026 dejó una definición mucho más pareja de lo que podía imaginarse. Harry Kane se quedó con el máximo reconocimiento individual del fútbol mundial, pero la diferencia con Kylian Mbappé fue de apenas 28 puntos, en una de las elecciones más ajustadas de la historia del premio.

La revista France Football dio a conocer las puntuaciones oficiales y confirmó que el delantero inglés obtuvo 1.055 unidades, mientras que el francés del Real Madrid alcanzó los 1.027. El podio lo completó el español Lamine Yamal, con 881 puntos.

Kane recibió 40 votos para el primer puesto, mientras que Mbappé fue elegido como el mejor de la temporada por 23 periodistas. De esta manera, el inglés logró imponerse en una definición que se resolvió por un margen mínimo.

Entre los argentinos, Lionel Messi volvió a ubicarse entre los mejores de la votación. El capitán de la Selección terminó en la quinta posición, con 612 puntos, solamente por detrás de Kane, Mbappé, Yamal y Rodri, quien ocupó el cuarto lugar con 726 unidades.

Por su parte, Lautaro Martínez finalizó en el puesto 22, con apenas 11 puntos. El delantero del Inter de Milán fue el otro representante argentino dentro de la clasificación final.

Cómo se votó el Balón de Oro 2026

El jurado estuvo integrado por 100 periodistas especializados, cada uno en representación de un país. Para elaborar su elección, tuvieron en cuenta el rendimiento de los futbolistas entre el 3 de agosto de 2025 y el 19 de julio de 2026, tanto en sus clubes como en sus selecciones.

Cada periodista seleccionó a sus diez mejores jugadores de la temporada, con un sistema de puntuación que otorgó 15 unidades al primero, 12 al segundo, 10 al tercero y luego 8, 7, 5, 4, 3, 2 y 1 punto.

La distancia de 28 unidades entre Kane y Mbappé volvió a demostrar lo ajustadas que pueden ser estas elecciones. En 2019, por ejemplo, Messi había superado a Virgil van Dijk por apenas siete puntos, mientras que en 1996 Matthias Sammer venció a Ronaldo Nazário por una sola unidad.