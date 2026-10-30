FOTO: Abrió el Polo de la Niñez en Rosario: "Un lugar para los niños con derechos vulnerados".

El Polo de la Niñez quedó inaugurado este viernes en Rosario, en un edificio de 2.600 metros cuadrados ubicado en la esquina de Sarmiento y Santa Fe. El espacio concentrará equipos profesionales y servicios destinados a la atención de niñas, niños y adolescentes cuyos derechos hayan sido vulnerados, con guardias presenciales durante las 24 horas, todos los días del año.

El nuevo dispositivo contará con 190 profesionales y brindará cobertura a Rosario y a la región sur de la provincia. Su funcionamiento apunta a reunir en un mismo lugar distintas instancias de intervención, escucha y acompañamiento, además de facilitar la articulación entre los organismos que participan en cada situación.

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Uno de los aspectos centrales de su organización es la denominada «ruta de los derechos», un recorrido pensado a partir de los principios de la Convención sobre los Derechos del Niño. El edificio dispone de ocho salas de escucha acondicionadas para la atención de chicos y adolescentes, espacios lúdicos y un auditorio destinado a actividades de formación y promoción de derechos.

La propuesta no se limita a la intervención ante situaciones de vulneración. También contempla instancias de prevención y capacitación destinadas a los adultos, bajo la premisa de que la protección de las infancias requiere la participación de las familias, las instituciones y los distintos actores de la sociedad.

Durante la inauguración, la secretaria de Derechos de Niñez, Adolescencia y Familia, Daniela León, destacó a Cadena 3 Rosario la modalidad de trabajo que se implementará en el lugar y sostuvo que el espacio busca poner en el centro a los chicos como sujetos plenos de derechos.

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?? ABRIÓ EL POLO DE LA NIÑEZ, UN ESPACIO PARA GARANTIZAR LOS DERECHOS DE LOS CHICOS La funcionaria Daniela León destacó que el nuevo Polo de la Niñez es un dispositivo único en Santa Fe y en Argentina. https://t.co/bPkD4uVECQ — Cadena 3 Rosario (@Cadena3_Rosario) October 30, 2026

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En ese sentido, remarcó la importancia de modificar las prácticas de los adultos y señaló: «El problema de los niños siempre somos los adultos».

Informe de Agostina Meneghetti.