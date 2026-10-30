Horror en Merlo: encontraron muertos a una pareja y sus tres hijos y sospechan de un crimen familiar
Las víctimas son una mujer de 41 años, su pareja y sus tres hijos menores de edad, todos de nacionalidad venezolana. Un compañero de trabajo de la mujer alertó a la Policía después de dos días sin poder contactarla.
30/10/2026 | 21:05Redacción Cadena 3
FOTO: La casa en Merlo de la familia encontrada muerta. (Foto: Google Street View)
Cinco integrantes de una misma familia fueron encontrados muertos este viernes por la tarde en una vivienda de Mariano Acosta, partido bonaerense de Merlo. Las víctimas son una mujer de 41 años, su pareja y sus tres hijos menores de edad, todos de nacionalidad venezolana.
El hallazgo se produjo en una propiedad ubicada en la calle Mercedes al 2400, luego de que un compañero de trabajo de la mujer, identificada como Evelyn Carolina Rivero Mejías, alertara a la Policía porque hacía dos días que no lograba comunicarse con ella.
La principal hipótesis de los investigadores es que el hombre habría asesinado a su pareja y a los tres niños para luego quitarse la vida. Sin embargo, las circunstancias del hecho todavía son materia de investigación.
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En el video se observa el entorno cubierto de agua y vegetación donde se encontraron objetos personales de la docente, incluyendo una campera negra y una bota.
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Cómo descubrieron los cuerpos en la vivienda de Merlo
Tras recibir el aviso, efectivos de la Comisaría Sexta de Merlo se dirigieron al domicilio. Como nadie respondió a los llamados, se comunicaron con la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 8 de Morón, que autorizó el ingreso a la propiedad.
Una vez dentro de la vivienda, los policías encontraron a los cinco integrantes de la familia muertos en una habitación. Todos presentaban distintas lesiones y, entre las observaciones realizadas por los efectivos, se constató la presencia de un arma de fuego entre las piernas del hombre.
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El informe preliminar determinó que la docente sufrió múltiples heridas cortantes y punzantes en distintas partes del cuerpo, algunas de ellas cuando todavía estaba con vida.
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En el lugar trabajaron el fiscal a cargo de la investigación y personal de Policía Científica, que realizó las pericias correspondientes para determinar cómo ocurrieron las muertes.
La causa fue caratulada inicialmente como “averiguación de causales de muerte”. La Justicia deberá establecer la secuencia de los hechos y confirmar si se trató de un homicidio seguido de suicidio.
Otro caso similar ocurrido en Monte Grande
El hallazgo en Merlo se produjo apenas diez días después de otro hecho de características similares en Monte Grande, también en la provincia de Buenos Aires.
En ese caso, un hombre de 50 años fue señalado como responsable de los asesinatos de su pareja, su hijo de 11 años y su madre, de 73. Después del triple crimen, se quitó la vida al arrojarse debajo de un camión en la avenida Monteverde, a la altura de Burzaco, partido de Almirante Brown.
La investigación se había iniciado tras un llamado al 911 que alertó sobre lo ocurrido en una vivienda de la calle Los Claveles al 700. Allí encontraron los cuerpos de Laura Susana Prediger y de su hijo Santino. En otra propiedad lindera hallaron a Susana Castillo Toscanini, madre del hombre señalado como autor de los asesinatos.
Los dos episodios son investigados por separado, mientras las autoridades buscan esclarecer las circunstancias de cada uno.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió en Mariano Acosta? Cinco integrantes de una familia fueron encontrados muertos en su vivienda.
¿Quiénes eran las víctimas? Una mujer de 41 años, su pareja y sus tres hijos menores de edad, todos de nacionalidad venezolana.
¿Cuándo se descubrieron los cuerpos? Este viernes por la tarde, tras un aviso de un compañero de trabajo de la mujer.
¿Dónde se produjo el hallazgo? En una propiedad ubicada en la calle Mercedes al 2400, en Mariano Acosta, partido de Merlo.
¿Cómo se investiga el caso? La causa fue caratulada como “averiguación de causales de muerte” y se investiga un posible homicidio seguido de suicidio.