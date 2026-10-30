Horror en Merlo: encontraron muertos a una pareja y sus tres hijos y sospechan de un crimen familiar

Cinco integrantes de una misma familia fueron encontrados muertos este viernes por la tarde en una vivienda de Mariano Acosta, partido bonaerense de Merlo. Las víctimas son una mujer de 41 años, su pareja y sus tres hijos menores de edad, todos de nacionalidad venezolana.

El hallazgo se produjo en una propiedad ubicada en la calle Mercedes al 2400, luego de que un compañero de trabajo de la mujer, identificada como Evelyn Carolina Rivero Mejías, alertara a la Policía porque hacía dos días que no lograba comunicarse con ella.

La principal hipótesis de los investigadores es que el hombre habría asesinado a su pareja y a los tres niños para luego quitarse la vida. Sin embargo, las circunstancias del hecho todavía son materia de investigación.

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Cómo descubrieron los cuerpos en la vivienda de Merlo

Tras recibir el aviso, efectivos de la Comisaría Sexta de Merlo se dirigieron al domicilio. Como nadie respondió a los llamados, se comunicaron con la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 8 de Morón, que autorizó el ingreso a la propiedad.

Una vez dentro de la vivienda, los policías encontraron a los cinco integrantes de la familia muertos en una habitación. Todos presentaban distintas lesiones y, entre las observaciones realizadas por los efectivos, se constató la presencia de un arma de fuego entre las piernas del hombre.

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En el lugar trabajaron el fiscal a cargo de la investigación y personal de Policía Científica, que realizó las pericias correspondientes para determinar cómo ocurrieron las muertes.

La causa fue caratulada inicialmente como “averiguación de causales de muerte”. La Justicia deberá establecer la secuencia de los hechos y confirmar si se trató de un homicidio seguido de suicidio.

Otro caso similar ocurrido en Monte Grande

El hallazgo en Merlo se produjo apenas diez días después de otro hecho de características similares en Monte Grande, también en la provincia de Buenos Aires.

En ese caso, un hombre de 50 años fue señalado como responsable de los asesinatos de su pareja, su hijo de 11 años y su madre, de 73. Después del triple crimen, se quitó la vida al arrojarse debajo de un camión en la avenida Monteverde, a la altura de Burzaco, partido de Almirante Brown.

La investigación se había iniciado tras un llamado al 911 que alertó sobre lo ocurrido en una vivienda de la calle Los Claveles al 700. Allí encontraron los cuerpos de Laura Susana Prediger y de su hijo Santino. En otra propiedad lindera hallaron a Susana Castillo Toscanini, madre del hombre señalado como autor de los asesinatos.

Los dos episodios son investigados por separado, mientras las autoridades buscan esclarecer las circunstancias de cada uno.