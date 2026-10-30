FOTO: Impactante video revela el lugar donde encontraron el cuerpo de Nancy Godoy en Corrientes

Buenos Aires, 30 de octubre (NA) -- Un video ha sido difundido, mostrando el lugar exacto donde fue hallado el cuerpo de Nancy Godoy, la docente que fue asesinada en la provincia de Corrientes. Este sitio está caracterizado por estar cubierto de agua y vegetación, y en el material audiovisual se pueden observar una campera negra, una cartera y una bota, elementos que han sido incautados por las autoridades.

Aunque en el archivo no se logra ver el cuerpo de la docente, se ha informado que los objetos incautados, que flotaban, se encontraban a pocos metros del lugar del hallazgo. Las autoridades han explicado que se trata de un potrero antiguo rodeado de pastizales altos y agua, lo que ha complicado el desplazamiento, presentando un escenario similar a otros sectores que han sido rastrillados.

El cuerpo de la docente fue encontrado este miércoles semisumergido a unos 15 kilómetros de la Escuela Rural N°626, donde trabajaba. La autopsia de Nancy Godoy ha revelado que sufrió una "muerte extremadamente violenta", con "múltiples lesiones punzocortantes" que sugieren un ataque brutal.

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Los detalles de la autopsia fueron comunicados a la familia por el decano del Instituto Médico Forense (IMF) del Poder Judicial de Corrientes, José Luis Gálvez, junto con los fiscales Javier Mosquera y María Andrea González desde la UFIC de Esquina a través de una videoconferencia.

Se estableció que "la multiplicidad y morfología de las lesiones permiten inferir al menos varias armas", además de que "en el antebrazo presenta típicas lesiones de lucha o defensa".

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Femicidio de Nanci Godoy: la autopsia reveló mutilaciones y heridas de defensa https://t.co/Gzd0fPf5ja https://t.co/BTeh5h5vkj — Corrientes Al Día (@corrientesaldia) October 29, 2026

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