Impactante video revela el lugar donde encontraron el cuerpo de Nancy Godoy en Corrientes
En el video se observa el entorno cubierto de agua y vegetación donde se encontraron objetos personales de la docente, incluyendo una campera negra y una bota.
FOTO: Impactante video revela el lugar donde encontraron el cuerpo de Nancy Godoy en Corrientes
Buenos Aires, 30 de octubre (NA) -- Un video ha sido difundido, mostrando el lugar exacto donde fue hallado el cuerpo de Nancy Godoy, la docente que fue asesinada en la provincia de Corrientes. Este sitio está caracterizado por estar cubierto de agua y vegetación, y en el material audiovisual se pueden observar una campera negra, una cartera y una bota, elementos que han sido incautados por las autoridades.
Aunque en el archivo no se logra ver el cuerpo de la docente, se ha informado que los objetos incautados, que flotaban, se encontraban a pocos metros del lugar del hallazgo. Las autoridades han explicado que se trata de un potrero antiguo rodeado de pastizales altos y agua, lo que ha complicado el desplazamiento, presentando un escenario similar a otros sectores que han sido rastrillados.
El cuerpo de la docente fue encontrado este miércoles semisumergido a unos 15 kilómetros de la Escuela Rural N°626, donde trabajaba. La autopsia de Nancy Godoy ha revelado que sufrió una "muerte extremadamente violenta", con "múltiples lesiones punzocortantes" que sugieren un ataque brutal.
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Investigación en curso. "Extremadamente violenta": se conocieron los primeros resultados de la autopsia a Nancy Godoy
El informe preliminar determinó que la docente sufrió múltiples heridas cortantes y punzantes en distintas partes del cuerpo, algunas de ellas cuando todavía estaba con vida.
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Los detalles de la autopsia fueron comunicados a la familia por el decano del Instituto Médico Forense (IMF) del Poder Judicial de Corrientes, José Luis Gálvez, junto con los fiscales Javier Mosquera y María Andrea González desde la UFIC de Esquina a través de una videoconferencia.
Se estableció que "la multiplicidad y morfología de las lesiones permiten inferir al menos varias armas", además de que "en el antebrazo presenta típicas lesiones de lucha o defensa".
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Femicidio de Nanci Godoy: la autopsia reveló mutilaciones y heridas de defensa https://t.co/Gzd0fPf5ja https://t.co/BTeh5h5vkj— Corrientes Al Día (@corrientesaldia) October 29, 2026
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Lectura rápida
¿Qué ocurrió con Nancy Godoy?
Fue asesinada y su cuerpo fue hallado en un potrero en Corrientes.
¿Qué se encontró en el lugar?
Se hallaron una campera negra, una cartera y una bota, que flotaban cerca del cuerpo.
¿Dónde fue encontrado el cuerpo?
Aproximadamente a 15 kilómetros de la Escuela Rural N°626, donde trabajaba.
¿Qué reveló la autopsia?
La autopsia indicó que sufrió múltiples lesiones punzocortantes y una muerte extremadamente violenta.
¿Quién comunicó los resultados de la autopsia?
El decano del IMF, José Luis Gálvez, junto a fiscales a través de videoconferencia.
[Fuente: Noticias Argentinas]