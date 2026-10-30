FOTO: El hijo de Rosa Leguizamón testificó sobre el crimen de Nancy Godoy en Cámara Gesell

Buenos Aires, 30 octubre (NA) – El hijo de Rosa Leguizamón, una de las detenidas por el crimen de Nancy Godoy en la provincia de Corrientes, declaró en Cámara Gesell, testimonial considerada de gran importancia para el avance de la causa.

Este viernes por la mañana el adolescente, de 13 años, dio testimonio ante las partes y, aunque no trascendieron detalles de qué declaró, los investigadores sospechan que el menor podría haber estado cuando asesinaron a la docente, de 52 años, confirmaron a la agencia Noticias Argentinas.

Luego de la audiencia, Marcos Negroni, abogado de Leguizamón, habló con la prensa y dio contexto de la testimonial desarrollada: "La Cámara Gesell está mostrando la verdad. Desde el primer día manifesté y dije que Rosa no tenía nada que ver con esta cuestión."

"Mi clienta no estaba en la escena del hecho, no tiene ninguna relación y tengo dos testigos que prueban", expuso.

Leguizamón está imputada por el delito de homicidio simple en calidad de coautora y es la única mujer detenida que tiene la investigación hasta ahora. En la lista de acusados también se encuentran Ireneo Zarza, Felipe Sandoval, Nahuel Rojas y Ezequiel Bordón.