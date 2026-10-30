El hijo de Rosa Leguizamón testificó sobre el crimen de Nancy Godoy en Cámara Gesell
El adolescente, de 13 años, dio testimonio ante las partes. Por el momento no trascendieron detalles.
FOTO: El hijo de Rosa Leguizamón testificó sobre el crimen de Nancy Godoy en Cámara Gesell
Buenos Aires, 30 octubre (NA) – El hijo de Rosa Leguizamón, una de las detenidas por el crimen de Nancy Godoy en la provincia de Corrientes, declaró en Cámara Gesell, testimonial considerada de gran importancia para el avance de la causa.
Este viernes por la mañana el adolescente, de 13 años, dio testimonio ante las partes y, aunque no trascendieron detalles de qué declaró, los investigadores sospechan que el menor podría haber estado cuando asesinaron a la docente, de 52 años, confirmaron a la agencia Noticias Argentinas.
Luego de la audiencia, Marcos Negroni, abogado de Leguizamón, habló con la prensa y dio contexto de la testimonial desarrollada: "La Cámara Gesell está mostrando la verdad. Desde el primer día manifesté y dije que Rosa no tenía nada que ver con esta cuestión."
"Mi clienta no estaba en la escena del hecho, no tiene ninguna relación y tengo dos testigos que prueban", expuso.
Leguizamón está imputada por el delito de homicidio simple en calidad de coautora y es la única mujer detenida que tiene la investigación hasta ahora. En la lista de acusados también se encuentran Ireneo Zarza, Felipe Sandoval, Nahuel Rojas y Ezequiel Bordón.
Lectura rápida
¿Quién declaró en Cámara Gesell?
El hijo de Rosa Leguizamón, uno de los detenidos por el crimen de Nancy Godoy.
¿Qué edad tiene el testigo?
El adolescente tiene 13 años.
¿Qué importancia tiene su testimonio?
Se considera crucial para el avance de la causa, ya que podría haber estado presente en el momento del crimen.
¿Qué declaró el abogado de Rosa Leguizamón?
Marcos Negroni aseguró que su clienta no estaba en la escena del hecho y que tiene testigos que lo prueban.
¿Cuáles son los cargos contra Rosa Leguizamón?
Está imputada por homicidio simple en calidad de coautora.
[Fuente: Noticias Argentinas]