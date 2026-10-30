Gimnasia se impone ante Estudiantes y avanza a los playoffs del Clausura con miras a la Libertadores

Buenos Aires, 30 de octubre (NA) - Gimnasia de La Plata obtuvo una victoria de 2 a 1 ante Estudiantes de Río Cuarto en la fecha 15 del Torneo Clausura, asegurando así su clasificación a los playoffs. Los goles del equipo platense fueron anotados por Marcelo Torres e Ignacio Fernández, mientras que Gabriel Alanís descontó para los visitantes.

Con este triunfo, Gimnasia alcanzó el primer lugar en la Zona B con 28 puntos, los mismos que Rosario Central y Argentinos Juniors, aunque estos últimos tienen un partido pendiente. Lo significativo para el "Lobo" es que ha sacado una ventaja de nueve puntos sobre Independiente Rivadavia de Mendoza, quien ocupa el noveno lugar en la tabla.

Las buenas noticias no terminan ahí para Gimnasia, ya que también tiene la vista puesta en la clasificación a la Copa Libertadores 2027. El equipo suma 54 puntos en la tabla anual, quedando a solo tres unidades de los líderes Boca Juniors y Argentinos Juniors.

Actualmente, el equipo se posiciona en el quinto lugar, detrás de Rosario Central (56) y Vélez Sarsfield (55). Es importante resaltar que para asegurar un lugar en la Copa Libertadores, deben terminar entre los tres primeros.

Un momento emotivo de la jornada fue cuando Ignacio Fernández al celebrar su gol, levantó su brazalete de capitán al cielo en homenaje a Diego Maradona, quien hoy cumpliría 66 años. Maradona fue el último director técnico del club.