Clima en Santa Fe: cómo estará el tiempo este sábado 31 de octubre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy en Santa Fe.

Ahora

En este momento, Santa Fe presenta un cielo completamente despejado. La temperatura actual es de 19°, con una sensación térmica de 19°. La humedad se encuentra en un 88%, lo que genera una atmósfera algo pesada. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros, y el viento sopla a 2 m/s desde el este.

El clima hoy sábado 31 de octubre

Para hoy, se anticipa una temperatura mínima de 18° y una máxima que podría alcanzar los 34°. Las condiciones de viento serán suaves, con una brisa que no superará los 3 m/s. La humedad alta podría hacer que la sensación térmica sea un poco mayor a la temperatura real, pero se espera un día mayormente soleado y agradable.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Santa Fe traerán cambios en el clima. Para el domingo 1 de noviembre, se prevé una mínima de 20° y una máxima de 27°, con probabilidad de lluvias ligeras. El lunes 2 de noviembre, la temperatura mínima será de 17° y la máxima de 30°, también con posibilidad de lluvias. El martes 3 de noviembre, se espera una mínima de 18° y una máxima de 26°, con lluvias moderadas. El miércoles 4 de noviembre, el clima mejorará con una mínima de 14° y una máxima de 26°, bajo un cielo despejado. Finalmente, el jueves 5 de noviembre, se anticipa una mínima de 17° y una máxima de 28°, con algunas nubes dispersas.