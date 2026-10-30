Alerta amarilla por tormentas fuertes en Córdoba: cuándo llegarán las lluvias y qué advierte el SMN

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas fuertes para toda la provincia de Córdoba, que estará vigente durante este sábado 31 de octubre. El pronóstico anticipa un cambio en las condiciones del tiempo, con lluvias y fenómenos de variada intensidad que podrían desarrollarse principalmente durante la tarde y la noche.

En la ciudad de Córdoba y sus alrededores, la jornada comenzará con cielo parcialmente nublado y temperaturas cercanas a los 15 °C. Durante las primeras horas también podría registrarse neblina, mientras que la probabilidad de precipitaciones se mantendrá baja, entre el 0% y el 10%.

Sin embargo, el panorama cambiará hacia el mediodía y la tarde. La temperatura máxima alcanzará los 28 °C y aumentará la posibilidad de tormentas, con probabilidades de lluvia de entre el 40% y el 70%, según el informe del organismo nacional.

Tormentas y ráfagas de hasta 50 km/h en Córdoba

El SMN también advirtió sobre la posibilidad de ráfagas de viento en distintos sectores de la provincia.

Durante la tarde predominarán los vientos del sector norte, con velocidades estimadas de entre 13 y 22 km/h. Las ráfagas podrían alcanzar intensidades de entre 42 y 50 km/h.

Hacia la noche continuará la probabilidad de precipitaciones, también entre el 40% y el 70%, con tormentas que podrían extenderse durante las últimas horas del sábado.

En ese período, el viento rotará hacia el sector sur y disminuirá su intensidad, con velocidades previstas de entre 7 y 12 km/h. La temperatura descenderá hasta ubicarse alrededor de los 20 °C.

Ante la posibilidad de fenómenos intensos, se recomienda evitar las actividades al aire libre durante los momentos de mayor intensidad de las tormentas.

Qué significa la alerta amarilla del SMN

El nivel amarillo implica la posibilidad de fenómenos meteorológicos con capacidad de generar inconvenientes y provocar daños. Por eso, el organismo recomienda mantenerse informado sobre las actualizaciones del pronóstico y tomar precauciones ante la llegada de las tormentas.

En Córdoba, el principal cambio se espera desde la tarde, cuando aumentará la inestabilidad y podrían registrarse precipitaciones intensas, actividad eléctrica y ráfagas de viento.