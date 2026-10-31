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Sábado caluroso en Rosario: anticipan 28 grados y posibles tormentas para el domingo

La jornada comenzó con 17,2 grados y una humedad del 93%. El SMN prevé un cambio en las condiciones meteorológicas durante el primer día de noviembre.

31/10/2026 | 08:20Redacción Cadena 3 Rosario

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Rosario tendrá una jornada calurosa y con probabilidad de tormentas hacia el domingo. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este sábado comenzó con 17,2 grados, cielo despejado con niebla durante la hora previa y una humedad del 93%. El viento soplaba del sector este a 6 km/h y la temperatura máxima prevista es de 28 grados.

Para el resto del sábado se espera cielo parcialmente nublado, aunque no se descarta la posibilidad de precipitaciones aisladas. La situación cambiará el domingo 1 de noviembre, cuando se anuncian tormentas aisladas, con una probabilidad de lluvia del 70%. La temperatura oscilará entre los 15 y los 24 grados.

En tanto, el lunes 2 se espera una mejora en las condiciones meteorológicas, con cielo mayormente nublado y una máxima de 26 grados. La probabilidad de precipitaciones será baja, de apenas un 10%, de acuerdo con el pronóstico oficial.

Lectura rápida

¿Qué clima se espera en Rosario para el sábado? Se espera una jornada calurosa con una temperatura máxima de 28 grados y cielo despejado.

¿Quién proporciona la información meteorológica? La información es proporcionada por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

¿Cuándo se prevén tormentas en Rosario? Las tormentas se prevén para el domingo 1 de noviembre con una probabilidad de lluvia del 70%.

¿Cuál será la temperatura mínima y máxima el domingo? La temperatura oscilará entre los 15 y los 24 grados.

¿Cómo será el clima el lunes 2? Se espera una mejora con cielo mayormente nublado y una máxima de 26 grados, con baja probabilidad de precipitaciones.

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