La final de Boca ya tiene horario: cuándo jugará ante Mineiro por la Copa Sudamericana
El partido decisivo será el sábado 21 de noviembre en Colombia. El conjunto de Arruabarrena enfrentará al equipo de Eduardo Domínguez en busca de su primer título internacional desde 2008.
31/10/2026 | 13:14Redacción Cadena 3
FOTO: A qué hora jugará Boca ante Mineiro por la Copa Sudamericana.
Boca enfrentará a Atlético Mineiro el sábado 21 de noviembre, a las 19.30 de la Argentina, en la final de la Copa Sudamericana. La Conmebol oficializó el horario del encuentro, que se disputará en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, Colombia.
El conjunto dirigido por Rodolfo Arruabarrena buscará cerrar su recorrido en el torneo con una nueva victoria ante un rival brasileño. Para llegar a la definición, dejó atrás a San Pablo en los cuartos de final y a Vasco da Gama en las semifinales.
Enfrente estará el equipo de Belo Horizonte, conducido por el argentino Eduardo Domínguez. El partido comenzará a las 17.30 de Colombia, dos horas menos que en la Argentina.
Para el Xeneize, la final representa la posibilidad de volver a conquistar un título internacional después de 18 años. Su última consagración fue en la Recopa Sudamericana de 2008, cuando superó a Arsenal de Sarandí.
Su antecedente más reciente en una final de la Conmebol se remonta a noviembre de 2023: perdió 2-1 frente a Fluminense en la definición de la Copa Libertadores.
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El encuentro se juega este sábado desde las 17 en el Estadio Guillermo Laza. Valentín Fascendini reemplazará a Giovanni Baroni y De Felippe jugará con tres centrales. Transmite Cadena 3.
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• Conmebol confirmó el horario de la final de la Libertadores
La entidad sudamericana también confirmó la programación de la final de la Copa Libertadores entre Estudiantes de La Plata y Palmeiras. Se jugará el sábado 28 de noviembre, desde las 17 de la Argentina, en el estadio Centenario de Montevideo.
El equipo de Alexander Medina disputará su sexta final en esa competencia e intentará conseguir su quinta Libertadores. El club platense ganó las ediciones de 1968, 1969, 1970 y 2009.
La única derrota de Estudiantes en una definición del certamen ocurrió en 1971, ante Nacional de Uruguay, en un desempate disputado en Lima. En Montevideo, el Pincha tendrá una nueva oportunidad de ampliar su historial de conquistas continentales.
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La Gloria se mide este sábado ante el Pincha en La Plata por la fecha 15. El encuentro se juega en el estadio Jorge Luis Hirschi desde las 21.30 horas. Transmite Cadena 3.
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Lectura rápida
¿Qué equipo jugará la final de la Copa Sudamericana? Boca jugará la final de la Copa Sudamericana contra Atlético Mineiro.
¿Cuándo se llevará a cabo el partido? El partido se disputará el sábado 21 de noviembre a las 19.30 de la Argentina.
¿Dónde se jugará la final? La final se jugará en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, Colombia.
¿Cuánto tiempo ha pasado desde el último título internacional de Boca? Boca no conquista un título internacional desde hace 18 años, siendo la última consagración en la Recopa Sudamericana de 2008.
¿Qué otra final fue confirmada por la Conmebol? La Conmebol confirmó la final de la Libertadores entre Estudiantes de La Plata y Palmeiras, programada para el sábado 28 de noviembre.