La final de Boca ya tiene horario: cuándo jugará ante Mineiro por la Copa Sudamericana

FOTO: A qué hora jugará Boca ante Mineiro por la Copa Sudamericana.

Boca enfrentará a Atlético Mineiro el sábado 21 de noviembre, a las 19.30 de la Argentina, en la final de la Copa Sudamericana. La Conmebol oficializó el horario del encuentro, que se disputará en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, Colombia.

El conjunto dirigido por Rodolfo Arruabarrena buscará cerrar su recorrido en el torneo con una nueva victoria ante un rival brasileño. Para llegar a la definición, dejó atrás a San Pablo en los cuartos de final y a Vasco da Gama en las semifinales.

Enfrente estará el equipo de Belo Horizonte, conducido por el argentino Eduardo Domínguez. El partido comenzará a las 17.30 de Colombia, dos horas menos que en la Argentina.

Para el Xeneize, la final representa la posibilidad de volver a conquistar un título internacional después de 18 años. Su última consagración fue en la Recopa Sudamericana de 2008, cuando superó a Arsenal de Sarandí.

Su antecedente más reciente en una final de la Conmebol se remonta a noviembre de 2023: perdió 2-1 frente a Fluminense en la definición de la Copa Libertadores.

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• Conmebol confirmó el horario de la final de la Libertadores

La entidad sudamericana también confirmó la programación de la final de la Copa Libertadores entre Estudiantes de La Plata y Palmeiras. Se jugará el sábado 28 de noviembre, desde las 17 de la Argentina, en el estadio Centenario de Montevideo.

El equipo de Alexander Medina disputará su sexta final en esa competencia e intentará conseguir su quinta Libertadores. El club platense ganó las ediciones de 1968, 1969, 1970 y 2009.

La única derrota de Estudiantes en una definición del certamen ocurrió en 1971, ante Nacional de Uruguay, en un desempate disputado en Lima. En Montevideo, el Pincha tendrá una nueva oportunidad de ampliar su historial de conquistas continentales.

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