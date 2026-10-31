Un hallazgo sobre la vitamina A transforma el entendimiento científico de la visión humana

Investigadores de la Universidad Johns Hopkins realizaron un sorprendente descubrimiento sobre el papel de un derivado de la vitamina A en el desarrollo de la visión humana. Este hallazgo cuestiona décadas de teorías sobre cómo se forma el ojo, al demostrar que un compuesto derivado de la vitamina A y las hormonas tiroideas trabajan en conjunto para dar forma a la foveola, la pequeña región en el centro de la retina que es responsable de nuestra visión más nítida.

El estudio, publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences, se centra en un proceso inesperado que ocurre en la retina en desarrollo antes del nacimiento. Ciertas células que inicialmente detectan luz azul parecen transformarse en células sensibles a la luz roja y verde, lo que ayuda a crear la disposición especializada necesaria para una visión central clara.

El profesor Robert J. Johnston Jr., quien lideró el estudio, afirmó: "Este es un paso clave para entender el funcionamiento interno del centro de la retina, una parte crítica del ojo y la primera en fallar en personas con degeneración macular. Al comprender mejor esta región y desarrollar organoides que imiten su función, esperamos algún día cultivar y trasplantar estos tejidos para restaurar la visión".

Para investigar cómo se forma la visión humana, Johnston y su equipo utilizaron una técnica innovadora que han desarrollado en los últimos años. En lugar de depender completamente de experimentos en animales, cultivaron versiones en miniatura de tejido retiniano humano, llamadas organoides. Estos pequeños grupos de células, creados a partir de células fetales, reproducen características importantes del tejido humano en desarrollo. Al observar los organoides retinianos durante varios meses, los científicos pudieron seguir cambios que de otro modo serían extremadamente difíciles de estudiar durante el embarazo.

Su atención se centró en la foveola, una pequeña región en el centro de la retina. La retina es la capa sensible a la luz en la parte posterior del ojo que convierte la luz entrante en señales que el cerebro puede interpretar. Aunque la foveola ocupa solo una pequeña fracción de la retina, se involucra en aproximadamente el 50% de la percepción visual humana, según los investigadores.

Uno de los aspectos clave para entender la foveola es un grupo de células especializadas en detectar luz, conocidas como conos. A diferencia de las células de bastón, que son importantes para ver en condiciones de poca luz, los conos son esenciales para la visión diurna y permiten percibir colores. Los humanos tienen tres tipos de células cono, cada una sensible a diferentes longitudes de onda de luz, comúnmente descritas como conos azules, verdes y rojos. Al comparar las señales de estas diferentes células, el cerebro puede distinguir una amplia gama de colores.

Sin embargo, los conos no están distribuidos uniformemente en toda la retina. La foveola contiene conos rojos y verdes, pero carece de conos azules, que se encuentran en otras regiones retinianas. Esta disposición precisa es esencial para la visión excepcionalmente nítida producida por el centro del ojo.

Durante décadas, los investigadores han luchado por explicar cómo se desarrolla este patrón. Un gran obstáculo es que los animales comúnmente estudiados, incluidos ratones y peces, no comparten la misma organización retiniana que los humanos. Esto dificulta el uso de modelos animales tradicionales para investigar cómo se desarrollan estas células especializadas.

Las retinas humanas cultivadas en laboratorio ofrecieron una nueva oportunidad para resolver este misterio de larga data. Los investigadores descubrieron evidencia de que la disposición de los conos en la foveola se desarrolla a través de dos procesos coordinados. Juntos, determinan qué tipos de células se forman en la retina central y cómo algunas de esas células cambian a medida que continúa el desarrollo.

Durante las semanas 10 a 12 del desarrollo fetal, un pequeño número de conos azules están inicialmente presentes en la foveola. Sin embargo, para la semana 14, estas células parecen haberse transformado en conos rojos y verdes. El equipo identificó dos influencias químicas importantes detrás de este proceso.

La primera involucra el ácido retinoico, una molécula producida a partir de la vitamina A. El ácido retinoico ayuda a regular cómo se desarrollan y especializan las células en todo el cuerpo. En la retina en desarrollo, la descomposición de esta molécula limita la formación de conos azules en la región central. La segunda influencia proviene de las hormonas tiroideas, que son conocidas por regular el metabolismo, pero que también tienen roles cruciales en el crecimiento y desarrollo. En este caso, las hormonas parecen alentar a los conos azules restantes a cambiar a conos rojos y verdes.

Johnston explicó: "Primero, el ácido retinoico ayuda a establecer el patrón. Luego, la hormona tiroidea juega un papel en convertir las células restantes. Eso es muy importante porque si tienes esos conos azules allí, no ves tan bien". Es importante destacar que el descubrimiento se refiere a cómo la señalización de la vitamina A ayuda a guiar el desarrollo ocular antes del nacimiento, y no establece que tomar suplementos de vitamina A pueda mejorar la visión nítida en adultos.

Los resultados ofrecen una alternativa sorprendente a una explicación que ha influido en la investigación sobre la visión durante décadas. Bajo el modelo de larga data, se pensaba que los conos azules que inicialmente aparecen en la foveola se trasladan a medida que se desarrolla la retina. Los científicos generalmente asumían que una vez que estas células se convertían en un tipo particular de cono, sus identidades permanecían fijas.

Los nuevos hallazgos sugieren algo diferente. En lugar de simplemente trasladarse, al menos algunos conos azules pueden sufrir un cambio de identidad, convirtiéndose en conos rojos o verdes a medida que se desarrolla el ojo. Johnston afirmó: "El modelo principal en el campo desde hace aproximadamente 30 años era que de alguna manera los pocos conos azules que obtienes en esa región simplemente se mueven a un lado, que estas células deciden lo que van a ser, y permanecen este tipo de célula para siempre. No podemos descartar eso todavía, pero nuestros datos apoyan un modelo diferente. Estas células realmente se convierten con el tiempo, lo que es realmente sorprendente".

Los investigadores no han descartado completamente la posibilidad de que algunas células migren. Sin embargo, sus observaciones apoyan la idea de que las células cono en desarrollo tienen más flexibilidad de lo que se reconocía anteriormente. Esta posibilidad podría cambiar fundamentalmente cómo los científicos estudian la formación de la visión en color humana y el desarrollo de las regiones más especializadas de la retina.

Más allá de explicar cómo se desarrollan los ojos sanos, los hallazgos podrían tener importantes implicaciones para tratar enfermedades que dañan la retina. Una aplicación particularmente prometedora involucra la degeneración macular, una causa principal de pérdida de visión central, especialmente entre los adultos mayores. La enfermedad daña la mácula, la región retiniana responsable de la visión central detallada, y puede interferir severamente con la lectura, la conducción y el reconocimiento de rostros. Aunque los tratamientos pueden ralentizar o manejar ciertas formas de la enfermedad, actualmente no existe cura.

Comprender cómo la retina crea sus células sensibles a la luz especializadas podría eventualmente ayudar a los científicos a producir reemplazos saludables en el laboratorio. El equipo de Johnston ahora trabaja para mejorar sus organoides retinianos para que reproduzcan más de cerca la estructura y función del ojo humano. El objetivo a largo plazo es desarrollar poblaciones de fotorreceptores controladas con precisión, las células que detectan la luz, para potencial trasplante en retinas dañadas.

Katarzyna Hussey, una autora del estudio y exestudiante de doctorado en el laboratorio de Johnston, cree que este enfoque podría abrir una nueva dirección importante para la restauración de la visión. Hussey, que ahora es bióloga molecular y celular en CiRC Biosciences, una empresa de terapia celular en Chicago, comentó: "El objetivo de usar esta tecnología de organoides es eventualmente crear una población casi hecha a medida de fotorreceptores. Un gran camino potencial es la terapia de reemplazo celular para introducir células saludables que puedan reintegrarse en el ojo y potencialmente restaurar esa visión perdida".

La idea es introducir células saludables que puedan integrarse con el tejido retiniano existente y potencialmente reemplazar funciones perdidas debido a enfermedades. Lograr ese objetivo requeriría que los investigadores demuestren que las células trasplantadas pueden sobrevivir, conectarse correctamente con el circuito existente del ojo y funcionar de manera segura.

Hussey enfatizó que la tecnología aún está lejos de su uso clínico habitual, ya que se requiere un desarrollo y pruebas extensivas. "Estos son experimentos a muy largo plazo, y por supuesto necesitaríamos realizar optimizaciones para estudios de seguridad y eficacia antes de pasar a la clínica. Pero es un camino viable".

Por ahora, el descubrimiento proporciona algo fundamental: una explicación más clara de cómo el ojo humano desarrolla su notable capacidad para ver detalles finos. Al revelar cómo la señalización de la vitamina A y las hormonas tiroideas ayudan a dar forma a la retina, los científicos han dado otro paso hacia la comprensión de la visión en sus etapas más tempranas y potencialmente encontrar formas de restaurarla cuando la enfermedad ataca.