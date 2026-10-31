Investigadores descubren metales que resisten temperaturas extremas de -424°F sin quebrarse

Un grupo de investigadores realizó un descubrimiento sorprendente al identificar un mecanismo que permite a ciertos metales resistir temperaturas extremas sin sufrir daños. Este avance desafía las nociones tradicionales sobre el comportamiento de los metales en condiciones de frío extremo y podría facilitar el desarrollo de materiales más resistentes para entornos severos.

Los hallazgos, publicados el 14 de octubre en la revista Nature, revelaron un proceso microscópico desconocido que permite a dos aleaciones metálicas experimentales mantener una notable resistencia al daño a temperaturas de 20 kelvins, es decir, -253°C (-424°F). La investigación fue liderada por un equipo internacional de la Universidad de California, Berkeley, el Laboratorio Nacional Lawrence Berkeley y la Universidad de Oxford.

El impacto del frío extremo en los metales

Generalmente, al enfriar un metal, se incrementa su resistencia. Sin embargo, este aumento de resistencia puede venir acompañado de un problema significativo: muchos metales se vuelven quebradizos a medida que descienden las temperaturas, lo que aumenta el riesgo de que se quiebren en lugar de doblarse bajo presión.

Este fenómeno es especialmente relevante para los metales de estructura cúbica centrada en el cuerpo, como el hierro, tungsteno y cromo, cuyos átomos se organizan en un patrón cristalino que los hace vulnerables a fallos frágiles en condiciones de frío extremo. A temperaturas cercanas al cero absoluto, una pequeña grieta que normalmente podría ser absorbida por el metal al cambiar de forma puede extenderse y causar una fractura.

Sin embargo, los investigadores descubrieron que las dos aleaciones experimentales, compuestas de niobio y titanio, exhiben un comportamiento notablemente diferente. A pesar de ser enfriadas a -253°C, ambos materiales mostraron una impresionante capacidad para resistir daños, sin mostrar un cambio medible hacia un comportamiento quebradizo a la temperatura más baja evaluada.

Un mecanismo oculto que previene la fractura

En condiciones normales, los metales cúbicos centrados en el cuerpo se deforman y cambian de forma mediante el movimiento de pequeños defectos en sus estructuras cristalinas. Estos defectos, llamados dislocaciones, permiten que las capas de átomos se desplacen entre sí, ayudando al material a absorber tensiones sin romperse. Sin embargo, a medida que las temperaturas disminuyen, el movimiento de estas dislocaciones se vuelve cada vez más difícil, lo que aumenta la probabilidad de fractura.

Las aleaciones estudiadas recientemente tienen una forma alternativa de responder al estrés. Los investigadores observaron un proceso denominado 'geminación a nanoescala', en el cual pequeñas secciones de la estructura cristalina del metal se reorganizan en patrones de espejo. Esto ocurre junto a un cambio localizado en la propia estructura cristalina.

Cuando estas regiones recién formadas encuentran los límites que separan los cristales vecinos, producen áreas concentradas de estrés. Estas concentraciones de estrés generan defectos adicionales, brindando al metal nuevas oportunidades para deformarse en lugar de fracturarse.

Los investigadores compararon este comportamiento con un sistema de carreteras que encuentra rutas alternativas cuando sus caminos habituales se bloquean por hielo. A medida que el frío extremo dificulta la deformación convencional, las nuevas estructuras cristalinas proporcionan otras vías para que el metal absorba el estrés.

Al crear estos nuevos caminos, el material puede seguir absorbiendo fuerzas alrededor de posibles fracturas en lugar de fallar de manera abrupta.

Un avance para metales utilizados en entornos extremos

Los hallazgos sugieren un nuevo enfoque para desarrollar metales estructurales que puedan resistir temperaturas excepcionalmente bajas. Estos materiales podrían ser valiosos en sistemas energéticos, transporte e ingeniería aeroespacial, donde los componentes pueden enfrentar condiciones térmicas severas.

El autor correspondiente de Oxford, el profesor Dong Liu, del Departamento de Ciencias de la Ingeniería, comentó: "Durante décadas, la transición de dúctil a quebradizo ha sido vista como una limitación fundamental de los metales cúbicos centrados en el cuerpo. Lo que nos sorprendió es que estas aleaciones permanecen notablemente tolerantes al daño incluso a 20 kelvins. Al descubrir cómo la geminación y la transformación de fase trabajan juntas para generar plasticidad antes del movimiento convencional de dislocaciones, identificamos un nuevo camino para diseñar metales estructurales cúbicos centrados en el cuerpo que puedan operar en entornos criogénicos extremos. Esta clase de materiales será extremadamente útil para componentes que experimentan temperaturas extremadamente altas y bajas en una misma aplicación."

El descubrimiento también cambia la forma en que los científicos deben pensar sobre lo que determina si un metal se vuelve quebradizo. Anteriormente, se había puesto énfasis en la facilidad con que los defectos existentes podían desplazarse a través de un material. Los nuevos resultados indican que la generación de defectos frescos puede ser igualmente importante.

El autor principal, Dr. David Cook, quien estaba en la Universidad de California, Berkeley en el momento del estudio y ahora es parte de la Universidad de Cambridge, expresó: "Nuestros resultados sugieren que deberíamos cambiar la forma en que pensamos sobre lo que gobierna la transición a la fragilidad de estos metales. Tradicionalmente, el enfoque se centraba en cuán fácilmente podían moverse las dislocaciones existentes a través de un metal, pero ahora parece que la capacidad de crear nuevas dislocaciones en las interfaces puede ser crítica. Utilizando estos conocimientos, podríamos diseñar condiciones microestructurales subyacentes que permitan a un material crear sus propias rutas para permanecer dúctil a temperaturas extremas."

Cómo se probaron los metales a -253°C

Para investigar cómo se comportaron las aleaciones en condiciones tan severas, el equipo llevó a cabo experimentos utilizando el instrumento Engin-X en el ISIS Neutron and Muon Source en Oxfordshire. Los investigadores utilizaron helio gaseoso para enfriar muestras de metal a aproximadamente -253°C. Mientras dirigían un haz de neutrones a través de los materiales, utilizaron una máquina de pruebas especializada para estirar las muestras tirando de los extremos opuestos.

Este montaje permitió al equipo medir las fuerzas que los metales podían soportar y determinar cuánto podían estirarse antes de romperse. Las mediciones de neutrones también ayudaron a los investigadores a investigar lo que sucedía dentro de los materiales a medida que se deformaban.

Posteriormente, los científicos examinaron las muestras probadas utilizando potentes microscopios electrónicos. Estos instrumentos revelaron cambios estructurales extremadamente pequeños dentro del metal, incluidos aquellos cerca de las grietas que ayudaron a explicar su inusual resistencia al daño.

El equipo también utilizó análisis por sondeo atómico para determinar cómo se distribuían los elementos individuales en las aleaciones. Combinadas con modelado por computadora, estas mediciones ayudaron a establecer cómo los diferentes procesos microscópicos trabajaron juntos para prevenir fallas frágiles.

Los resultados ofrecen más que una explicación para el sorprendente comportamiento de dos aleaciones experimentales; identifican una estrategia potencialmente útil para diseñar metales que puedan seguir siendo resistentes incluso cuando los métodos convencionales de deformación dejan de funcionar, abriendo nuevas posibilidades para tecnologías que deben operar en condiciones de frío extremo.

La colaboración internacional incluyó investigadores de la Universidad de California, Berkeley; el Laboratorio Nacional Lawrence Berkeley; la Universidad de Oxford; la Universidad de Bristol; el ISIS Neutron and Muon Source, Council for Science and Technology Facilities; la Universidad de California, Irvine; el Laboratorio Nacional del Pacífico Noroeste; la Universidad Texas A&M; y la Universidad Tecnológica de Nanyang en Singapur.