Hamilton hizo la pole en México y Colapinto partirá 12° tras quedar en la puerta de la Q3

Franco Colapinto largará desde el 12° puesto en el Gran Premio de México de Fórmula 1, que se disputará este domingo en el Autódromo Hermanos Rodríguez. El piloto argentino de Alpine logró superar la primera instancia de clasificación, pero no consiguió avanzar a la Q3 y quedó a 362 milésimas de su compañero de equipo, Pierre Gasly.

La pole position quedó en manos de Lewis Hamilton, quien marcó un tiempo de 1:16.514 con su Ferrari y se aseguró el primer lugar de la grilla. George Russell partirá segundo, Charles Leclerc tercero y Andrea Kimi Antonelli, líder del campeonato, ocupará la cuarta posición.

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Colapinto superó una Q1 accidentada, pero quedó eliminado en Q2

La clasificación comenzó con dificultades para Colapinto, que tuvo que lidiar con interrupciones durante la primera tanda.

Una bandera roja y otra amarilla complicaron sus intentos de vuelta rápida, por lo que apenas pudo completar un giro competitivo. El argentino registró 1:18.517, tiempo que le permitió ubicarse 15° y acceder a la segunda instancia por un margen ajustado.

En la Q2, Colapinto comenzó con un registro de 1:18.269 y posteriormente mejoró considerablemente su rendimiento al marcar 1:17.640.

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Sin embargo, esa vuelta no fue suficiente para ingresar entre los diez mejores. El argentino terminó 12°, a 362 milésimas de Gasly, quien consiguió avanzar a la Q3 con un tiempo de 1:17.278.

El francés finalmente se clasificó décimo, por detrás de los dos pilotos de Racing Bulls: Arvid Lindblad, que largará octavo, y Liam Lawson, que partirá noveno.

De esta manera, Alpine tendrá a sus dos representantes separados por apenas dos posiciones en la grilla de partida.

Hamilton consiguió la pole position y Antonelli buscará acercarse al título

La definición de la clasificación tuvo como protagonista a Hamilton, que consiguió el mejor tiempo del sábado y largará desde el primer lugar con Ferrari.

El británico completó su vuelta más rápida en 1:16.514 y superó a George Russell, quien ocupará la segunda posición.

Charles Leclerc, compañero de Hamilton en Ferrari, partirá tercero, mientras que Andrea Kimi Antonelli comenzará cuarto.

El italiano llega a la competencia como líder del Campeonato Mundial de Pilotos, con 365 puntos, seguido por Russell, con 242, y Hamilton, con 241.

Antonelli buscará dar otro paso hacia la consagración en una carrera que también tendrá a sus principales perseguidores entre los primeros puestos de la grilla.

Sorpresa en Haas: Hirakawa reemplazó a Ocon y largará 19°

Otra de las situaciones destacadas del fin de semana se produjo en Haas, que decidió reemplazar a Esteban Ocon pocas horas antes del comienzo de la actividad.

En medio de versiones sobre el futuro del francés dentro de la escudería, el equipo estadounidense anunció que el japonés Ryo Hirakawa ocuparía su lugar.

El piloto de reserva, de 32 años, afrontará su primera participación oficial en una carrera de Fórmula 1 y partirá desde el 19° puesto.

Durante la clasificación consiguió superar a los dos representantes de Cadillac y a Lance Stroll, de Aston Martin.

A qué hora corre Colapinto en el Gran Premio de México

El Gran Premio de México se disputará este domingo 1 de noviembre, desde las 17 (hora argentina), en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

La competencia está programada a 71 vueltas y tendrá a Lewis Hamilton en la pole position, mientras que Franco Colapinto intentará avanzar desde el 12° lugar para cerrar el fin de semana con un buen resultado para Alpine.