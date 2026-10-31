Una ciudad para mirar hacia arriba: "La arquitectura rosarina también cuenta su historia"

Caminar por Rosario es, muchas veces, hacerlo con la mirada puesta en el camino, entre las obligaciones cotidianas, el movimiento del centro y las calles que se recorren casi de memoria. Sin embargo, basta con levantar la cabeza para descubrir otra ciudad: una que se revela en sus cúpulas, fachadas, ornamentos y edificios históricos, cuyas formas y detalles conservan parte de la historia urbana, cultural y arquitectónica local.

Esa es precisamente la invitación que propone el circuito de cúpulas, una de las alternativas de los recorridos turísticos gratuitos que organiza la Municipalidad de Rosario. La iniciativa busca poner en valor construcciones emblemáticas y acercar tanto a visitantes como a rosarinos a un patrimonio que, aunque forma parte del paisaje habitual, no siempre recibe la atención que merece.

«Cuando uno empieza a levantar la cabeza y a prestar atención, hay maravillas arquitectónicas que no solamente muestran el valor cultural de la ciudad, sino que cuentan la historia también de Rosario», explicó Andrea Nisnevich, directora de Desarrollo Turístico, en Una mañana para todos por Cadena 3 Rosario.

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La propuesta parte de una idea sencilla: convertirse en turista en la propia ciudad. Se trata de aprender a observar, reconocer detalles que suelen quedar fuera del campo visual y descubrir las historias que se esconden detrás de cada construcción. En ese sentido, Nisnevich remarcó que el propósito es que «no solamente los visitantes y los turistas puedan pasear y conocer la ciudad, sino que el rosarino se apropie del patrimonio cultural, arquitectónico, histórico de Rosario y lo replique».

En las calles del centro, donde los edificios se suceden y las veredas suelen concentrar el movimiento peatonal, mirar hacia arriba permite descubrir una variedad de estilos, formas y detalles que hablan de distintas épocas. La arquitectura rosarina está estrechamente vinculada con su desarrollo histórico y económico. Su crecimiento como ciudad portuaria y comercial favoreció el intercambio con distintos países y dejó una huella visible en las construcciones que fueron dando forma a su identidad urbana.

En ese patrimonio conviven edificios de gran valor arquitectónico, elementos ornamentales y estructuras que expresan las influencias de diferentes corrientes. El Palacio Minetti, con sus conocidas figuras femeninas ubicadas en altura —las llamadas mellizas—, es uno de los ejemplos que despiertan curiosidad entre quienes comienzan a observar la ciudad desde otra perspectiva. También aparecen la histórica Bola de Nieve, las cúpulas de la Catedral y las construcciones del casco histórico, entre otros puntos de interés.

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Detrás de cada uno de estos recorridos hay un trabajo de investigación que busca ir más allá de la contemplación de los edificios. Según explicó Nisnevich, los circuitos fueron diseñados por un equipo interdisciplinario en el que participan arquitectos e historiadores. «Están hechos muy a conciencia estos circuitos. También hay mucha investigación», señaló. Durante las caminatas se reconstruyen las características de cada construcción, sus antiguos usos, a quiénes pertenecieron y las historias que permiten comprender cómo fue creciendo la ciudad.

Esta invitación a redescubrir el patrimonio forma parte de una propuesta turística más amplia, que busca ampliar la manera en que se conoce y se recorre Rosario. El objetivo no es solamente atraer visitantes, sino también promover que los propios habitantes reconozcan otras alternativas para disfrutarla. «El desafío nuestro como Secretaría de Deportes y Turismo, además de promocionar la ciudad para que visitantes vengan, es que el rosarino la empiece a tomar como turística y el propio rosarino la venda», sostuvo la funcionaria.

En ese sentido, la oferta incluye recorridos vinculados con el Art Nouveau y el Art Déco, además de propuestas temáticas que exploran distintas dimensiones de la identidad local. Entre ellas se encuentra el circuito Messi, en la zona sur, que permite conocer espacios vinculados con la infancia de Lionel Messi, como su casa y la escuela a la que asistió, además del Museo del Deporte Santafesino. También está el recorrido Rosario de película, que invita a reconocer distintas locaciones de la ciudad que fueron escenario de producciones audiovisuales y que, según Nisnevich, suelen sorprender a quienes participan porque «nadie se imagina que hay tantas locaciones acá en la ciudad de Rosario».

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Los circuitos guiados a pie se realizan habitualmente los sábados y cuentan con el acompañamiento de guías profesionales de turismo. El circuito de cúpulas, que tiene como punto de encuentro Córdoba y Entre Ríos, es el que se desarrolla este sábado, con una convocatoria que reúne a residentes y turistas. La actividad es gratuita y requiere inscripción a través del enlace disponible en el Instagram de Rosario Turismo.

Quienes no puedan participar de las caminatas también tienen la posibilidad de realizar los recorridos por su cuenta. La aplicación Rosario Turismo reúne los circuitos disponibles, con información escrita y audioguías en español y, en varios casos, también en inglés. «Toda la visita guiada para hacerlo de manera personal», explicó Nisnevich sobre esta alternativa autogestiva, que permite explorar los espacios en cualquier momento y a ritmo propio.