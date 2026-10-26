En qué puesto quedó Messi en la votación por el Balón de Oro 2026

Harry Kane se consagró como el ganador del Balón de Oro en una ceremonia que se llevó a cabo en Londres. El delantero inglés del Bayern Munich recibió el galardón como el mejor jugador del año, un reconocimiento que generó debate entre los aficionados al fútbol. Lionel Messi, quien había tenido un destacado desempeño en el Mundial, no asistió a la gala y terminó en el quinto lugar de la votación.

La votación finalizó con Harry Kane en la primera posición, seguido por Kylian Mbappé, Lamine Yamal y Rodri. Messi, a sus 39 años, continúa siendo un referente en el fútbol y se mantiene en la discusión por su noveno Balón de Oro, aunque no logró alcanzar el primer puesto. Según la transmisión oficial, Messi concluyó detrás de estos jugadores, lo que reafirmó su estatus como el máximo ganador de la historia del Balón de Oro, con un total de ocho premios.

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La lista completa de la votación del Balón de Oro 2026 es la siguiente: 1. Harry Kane, 2. Kylian Mbappé, 3. Lamine Yamal, 4. Rodri, 5. Lionel Messi, 6. Khvicha Kvaratskhelia, 7. Ousmane Dembélé, 8. Erling Haaland, 9. Michael Olise y 10. Fabián Ruiz.

En el ámbito femenino, Alexia Putellas se llevó el Balón de Oro, mientras que el Premio Kopa fue otorgado a Lamine Yamal como el mejor jugador joven. Vicky López fue reconocida como la mejor jugadora joven, y los mejores entrenadores fueron Luis de la Fuente en fútbol masculino y Pere Romeu en femenino.

El premio Yashin, que distingue al mejor arquero, fue para Unai Simón, y Cata Coll recibió el reconocimiento como la mejor arquera. Bukayo Saka fue galardonado con el Premio Sócrates, mientras que el Barcelona y el PSG fueron reconocidos como los mejores clubes en sus respectivas categorías. Harry Kane también fue destacado como el mejor delantero, y Charlyn Corral como la mejor delantera.