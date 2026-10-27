Clima en Mendoza: cómo estará el tiempo este martes 27 de octubre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la provincia de Mendoza en el día de hoy.

Ahora

Las condiciones actuales en Mendoza indican un cielo con lloviznas ligeras, con una temperatura de 15°. La sensación térmica es de 15°, y la humedad se encuentra en un 67%. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros, y el viento sopla a 4 m/s desde el oeste.

El clima hoy martes 27 de octubre

Para este martes 27 de octubre, se espera una temperatura mínima de 12° y una máxima de 20°. Las condiciones de viento serán suaves, con una velocidad de 4 m/s. La humedad se mantendrá en un 67%, lo que podría generar una sensación de frescura durante el día. Las lluvias ligeras continuarán durante la mañana, pero se espera que mejoren hacia la tarde.

Pronóstico extendido

En los próximos días, el clima en Mendoza mostrará un aumento gradual de las temperaturas. Para el miércoles 28 de octubre, se prevé una mínima de 13° y una máxima de 24°, con cielo despejado. El jueves 29 de octubre, la mínima será de 16° y la máxima alcanzará los 26°, con posibilidad de lluvias ligeras. El viernes 30 de octubre, se anticipa una mínima de 18° y una máxima de 29°, también con lluvias ligeras. Finalmente, el sábado 31 de octubre, la mínima será de 16° y la máxima de 26°, con lluvias ligeras esperadas.