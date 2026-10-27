Jordania admite muertes de civiles en bombardeos contra el Estado Islámico en Siria

AL-TUFF, Siria (AP) — El gobierno de Jordania informó el martes que sus recientes bombardeos en territorio sirio resultaron en la muerte de alrededor de 20 milicianos del grupo extremista Estado Islámico. Sin embargo, también reconoció que varios civiles perdieron la vida en estos ataques.

La fuerza aérea jordana llevó a cabo estos bombardeos en la noche del lunes como represalia por un ataque ocurrido la semana pasada durante un funeral en una iglesia greco-ortodoxa en Karak, al sur de Jordania, donde murieron nueve personas. En una declaración previa, el gobierno jordano había anunciado la detención de tres hombres armados, aunque no se especificó a qué grupo pertenecían.

Las cifras proporcionadas por el portavoz del gobierno jordano, Mohammad al-Momani, contrastan con los reportes de los equipos de emergencia sirios. Según la defensa civil de Siria, solo se recuperaron los cuerpos de siete civiles en los ataques, de los cuales cinco pertenecían a una misma familia, incluidos tres niños y una mujer. Además, dos de los fallecidos eran ancianos.

El gobierno de Siria criticó los ataques, afirmando que se realizaron sin coordinación ni aviso previo. A pesar de esto, ambos gobiernos han mantenido comunicación para abordar la situación. El Ministerio de Exteriores sirio condenó los bombardeos, calificándolos de "violación y transgresión inaceptables" del espacio aéreo de Siria, aunque también mencionó que se reforzará la coordinación de seguridad entre ambas naciones para evitar desestabilizaciones.

Al-Momani explicó que los ataques se llevaron a cabo basándose en información de inteligencia sobre "amenazas confirmadas y actos terroristas planificados contra Jordania", expresando su pesar por las bajas civiles.

Las relaciones entre Amán y Damasco se han fortalecido tras la caída de la dinastía Asad en diciembre de 2024 y la instauración de un gobierno interino liderado por islamistas bajo el mando de Ahmad al-Sharaa.

Un testimonio conmovedor proviene de Masoud al-Salim, quien perdió a su esposa, su hijo y tres nietos en uno de los ataques que destruyó su hogar en la aldea de Al-Tuff, en la provincia de Daraa. "Vine corriendo y descubrí que ya no había casa, ni tienda, nada. No pude encontrar a nadie", relató Al-Salim mientras buscaba entre los escombros, añadiendo: "Empecé a buscar debajo de los escombros. Pensé que podrían estar enterrados allí".