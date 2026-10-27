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Entró en vigor el alto el fuego humanitario entre Ucrania y Rusia en Oleshky

El comisionado para los Derechos Humanos de Ucrania, Dmytro Lubinets, anunció el inicio del alto el fuego en Oleshky, que busca facilitar la ayuda humanitaria y la evacuación de civiles.

27/10/2026 | 09:06Redacción Cadena 3

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Comenzó el alto el fuego humanitario entre Ucrania y Rusia en Oleshky.

FOTO: Comenzó el alto el fuego humanitario entre Ucrania y Rusia en Oleshky.

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Buenos Aires, 27 de octubre (NA-Xinhua) — El alto el fuego humanitario entre Rusia y Ucrania en la zona de Oleshky entró en vigor este martes, según informó el comisionado parlamentario de Ucrania para los Derechos Humanos, Dmytro Lubinets, a través de sus redes sociales, un dato que fue corroborado por la Agencia Noticias Argentinas.

El cese al fuego comenzó a las tres de la madrugada, hora local de Kiev (01:00 GMT), en el marco de una misión humanitaria previamente acordada. Lubinets destacó en Facebook que la parte ucraniana está cumpliendo con los compromisos establecidos en el acuerdo con Rusia.

El Ministerio de Defensa de Rusia confirmó que sus fuerzas habían cesado el fuego en dirección a Jersón, de acuerdo a lo que reportó Xinhua.

Asimismo, se implementó un "régimen de silencio" desde las 04:00 hora local de Moscú (01:00 GMT) para facilitar la preparación de la operación humanitaria en las cercanías de Oleshky.

El pasado viernes, Rusia y Ucrania habían acordado un alto el fuego temporal en la región para permitir la entrega de ayuda humanitaria y la evacuación de civiles. Oleshky, que se encuentra en la orilla izquierda del río Dniéper, ha sido escenario de graves problemas de abastecimiento debido a los continuos combates.

La localidad, actualmente bajo control ruso, enfrenta una severa escasez de alimentos y otros suministros básicos.

Lectura rápida

¿Qué se anunció?
El inicio de un alto el fuego humanitario en Oleshky entre Ucrania y Rusia.

¿Quién lo informó?
El comisionado de Ucrania para los Derechos Humanos, Dmytro Lubinets.

¿Cuándo comenzó?
El alto el fuego comenzó a las 03:00 hora local de Kiev.

¿Dónde se lleva a cabo?
En la localidad de Oleshky, en la orilla izquierda del río Dniéper.

¿Por qué se implementa?
Para facilitar la entrega de ayuda humanitaria y la evacuación de civiles.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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