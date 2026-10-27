Clima en Tucumán: cómo seguirá el tiempo este martes 27 de octubre

Este martes 27 de octubre, el clima en Tucumán se caracteriza por un cielo cubierto con nubes. La temperatura actual es de 18°, con una sensación térmica de 18°. La humedad se encuentra en un 72%, lo que genera una sensación de mayor calidez. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros, y el viento sopla desde el oeste a una velocidad de 4 m/s.

En cuanto a las temperaturas para el día, se espera una mínima de 15° y una máxima de 24°. Las condiciones de viento y humedad se mantendrán estables a lo largo del día, lo que podría influir en la sensación térmica. La presión atmosférica es de 1017 hPa, lo que indica un ambiente relativamente estable.

Para el pronóstico extendido, se anticipa que el miércoles 28 de octubre, la mínima será de 16° y la máxima de 23°, con probabilidad de lluvias ligeras. El jueves 29 de octubre, las temperaturas oscilarán entre 16° y 27°, también con posibilidad de lluvias. Para el viernes 30 de octubre, se prevé un clima más cálido, con mínimas de 16° y máximas de 30°, y cielo despejado. El fin de semana se presentará con temperaturas que alcanzarán los 32° el sábado y 32° el domingo, con lluvias ligeras en ambos días.